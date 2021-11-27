Малиновський допоміг Аталанті перемогти Ювентус в матчі Серії А (відео)

Бергамаски на виїзді сенсаційно обіграли туринців.

У 14-му турі чемпіонату Італії "Ювентус" вдома з мінімальним рахунком програв "Аталанті". Переможний гол забив Дуван Сапата на 28-й хвилині. Руслан Малиновський провів на полі 87 хвилин і був замінений. Гравець збірної України отримав жовту картку під кінець першого тайму. "Ювентус" - "Аталанта" - 0:1 Гол: Сапата, 28 "Ювентус": Щенсни, Алекс Сандро, де Лігт, Бонуччі, Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Маккенні (Кін, 63), К'єза (Бернардескі, 46), Мората (Кайо, 85), Дібала "Аталанта": Муссо, Джимсіті, Демірал, Толой, Дзаппакоста (Паломіно, 71), Фройлер, де Роон, Мехле, Пессіна (Пашаліч, 59), Малиновський (Копмайнерс, 87), Сапата Відео переможного голу Серія А: турнірне положення "Наполі" та "Мілан" мають по 32 очки і лідирують в таблиці, проте у неаполітанців перше місце через додаткові показники.

"Інтер" й "Аталанта" мають по 28 очок і ділять третю сходинку. Щоправда, в міланців матч у запасі.

"Ювентус" опустився на восьму позицію - у них 21 очко. Автор: Артем Будрін

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