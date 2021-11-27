Ювентус - Аталанта / фото REUTERS
У 14-му турі чемпіонату Італії "Ювентус" вдома з мінімальним рахунком програв "Аталанті".
Переможний гол забив Дуван Сапата на 28-й хвилині. Руслан Малиновський провів на полі 87 хвилин і був замінений. Гравець збірної України отримав жовту картку під кінець першого тайму.
"Ювентус" - "Аталанта" - 0:1
Гол: Сапата, 28
"Ювентус": Щенсни, Алекс Сандро, де Лігт, Бонуччі, Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Маккенні (Кін, 63), К'єза (Бернардескі, 46), Мората (Кайо, 85), Дібала
"Аталанта": Муссо, Джимсіті, Демірал, Толой, Дзаппакоста (Паломіно, 71), Фройлер, де Роон, Мехле, Пессіна (Пашаліч, 59), Малиновський (Копмайнерс, 87), Сапата
Відео переможного голу
Серія А: турнірне положення
- "Наполі" та "Мілан" мають по 32 очки і лідирують в таблиці, проте у неаполітанців перше місце через додаткові показники.
- "Інтер" й "Аталанта" мають по 28 очок і ділять третю сходинку. Щоправда, в міланців матч у запасі.
- "Ювентус" опустився на восьму позицію - у них 21 очко.