Ювентус - Аталанта / фото REUTERS

У 14-му турі чемпіонату Італії "Ювентус" вдома з мінімальним рахунком програв "Аталанті".

Переможний гол забив Дуван Сапата на 28-й хвилині. Руслан Малиновський провів на полі 87 хвилин і був замінений. Гравець збірної України отримав жовту картку під кінець першого тайму.

"Ювентус" - "Аталанта" - 0:1

Гол: Сапата, 28

"Ювентус": Щенсни, Алекс Сандро, де Лігт, Бонуччі, Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Маккенні (Кін, 63), К'єза (Бернардескі, 46), Мората (Кайо, 85), Дібала

"Аталанта": Муссо, Джимсіті, Демірал, Толой, Дзаппакоста (Паломіно, 71), Фройлер, де Роон, Мехле, Пессіна (Пашаліч, 59), Малиновський (Копмайнерс, 87), Сапата

Відео переможного голу

Серія А: турнірне положення

  • "Наполі" та "Мілан" мають по 32 очки і лідирують в таблиці, проте у неаполітанців перше місце через додаткові показники.
  • "Інтер" й "Аталанта" мають по 28 очок і ділять третю сходинку. Щоправда, в міланців матч у запасі.
  • "Ювентус" опустився на восьму позицію - у них 21 очко.

Автор: Артем Будрін