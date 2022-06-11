"Реал" підтвердив перехід півзахисника "Монако" Орельєна Чуамені.
Про це "вершкові" повідомили на своєму офіційному сайті.
22-річний хавбек підписав з мадридським клубом контракт до 2028 року. Трансфер обійшовся "Реалу" в 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Презентація француза відбудеться після проходження медогляду в вівторок, 14 червня. "Реал" виграв конкуренцію за Чуамені в "Ліверпуля" та ПСЖ.
Нагадаємо, що "Реал" - чинний переможець Ліги чемпіонів. Там вже достатньо французів, які допоможуть адаптуватися Чуамені: Карім Бензема, Едуарду Камавінга, Ферлян Менді.
Цього літа "Реал" вже оголосив про трансфер захисника "Челсі" Антоніо Рюдігера. 29-річний німець став першим новачком "галактікос" в це міжсезоння. А ось Кіліан Мбаппе не перейде до "Реалу" у це трансферне вікно, тому що продовжив угоду з ПСЖ.
Орельєн Чуамені: кар'єра
- Розпочинав свій шлях у дорослому футболі Чуамені з "Бордо", а у 2020 році приєднався до "Монако".
- В сезоні 2021/22 Чуамені провів 35 матчів у чемпіонаті Франції, відзначившись трьома голами та двома асистами.
- За національну збірну Франції Чуамені провів 10 матчів та відзначився одним забитим м'ячем. У складі "Ле Блю" Орельєн виграв Лігу націй УЄФА 2021 року.