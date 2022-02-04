На стадії 1/4 фіналу Кубка Іспанії відбулася сенсація: "Атлетік" Більбао переміг "Реал" і вибив столичну команду з розіграшу турніру.
Переможний гол баски забили на 89-й хвилині. Алекс Беренгер з'явився на заміну й наприкінці матчу вразив ворота Тібо Куртуа.
Зазначимо, що Андрій Лунін провів усю гру на лаві запасних. Український воротар двічі в цьому сезоні з'являвся на полі у складі "вершкових" і обидва рази це були матчі Кубка Іспанії (проти "Ельче" й "Алькояно").
"Атлетік" Більбао - "Реал" Мадрид - 1:0
Гол: Беренгер, 89
"Атлетік": Агірресабала, Іньїго Мартінес, Альварес, Берчіче, Де Маркос, Весга, Ікер Муніаїн (Баленсіага, 90+2), Дані Гарсія, Іньякі Вільямс, Рауль Гарсія (Серрано, 78), Вільямс (Беренгер, 46)
"Реал": Куртуа, Едер Мілітау, Алаба, Начо, Кроос (Камавінга, 76), Модріч, Каземіро, Асенсіо, Васкес, Вінісіус Жуніор (Іско, 60), Родріго
Відео огляд поєдинку
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- В півфінал Кубка Іспанії, окрім "Атлетіка", також пробилися "Бетіс", "Валенсія" та "Райо Вальєкано".
- Нагадаємо, що "Атлетік" на попередній стадії обіграв "Барселону".
"Атлетік" став другою командою, яка вибила "Барселону" та "Реал" в одному розіграші Кубка Іспанії у XXI столітті. До цього двічі це вдавалося "Сарагосі" у сезонах 2003/04 та 2005/06.