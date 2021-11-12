Курйозний епізод стався під час матчу Бразилія - Колумбія.

Колишньому півзахиснику "Шахтаря" Фреду, який зараз виступає за "Манчестер Юнайтед", дісталося в матчі кваліфікації ЧС-2022 Бразилія - Колумбія.

В одному з ігрових епізодів матчу Фред отримав м'ячем по обличчю, причому від партнера по команді - півзахисника Каземіро.

Футболіст "Реала" намагався вибити м'яч і з близької відстані "зарядив" прямо в обличчя Фреду.

Відзначимо, що в матчі проти колумбійців Фред провів на полі 45 хвилин. У перерві він був замінений. Для екс-гравця "Шахтаря" (за "гірників" він виступав з 2013 по 2018 роки) це був 21-й матч у футболці бразильської збірної.

Збірна Бразилії перемогла в цьому матчі з рахунком 1:0 і достроково гарантувала собі вихід на чемпіонат світу.

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Кваліфікація на ЧС-2022: що потрібно знати

Південній Америці було надано чотири прямі путівки на чемпіонат світу, а також ще одна команда з п'ятого місця побореться за путівку на турнір у стикових матчах з представником іншої Конфедерації.

Формат відбіркового турніру не зазнав змін у порівнянні з попередніми циклами - в рамках двокругового турніру без поділу на групи кожна команда зіграє з кожним з дев'яти суперників два рази - вдома і в гостях.

Відбіркові матчі в Південній Америці стартували 9 жовтня 2020 року, а завершаться 29 березня 2022 року.

До топ-п'ятірки на цей час входять команди Бразилії, Аргентини, Еквадору, Чилі та Колумбії.

Автор: Антон Дудар