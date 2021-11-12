Гол хавбека "Ліона" приніс бразильцям перемогу в матчі з Колумбією.

У п'ятницю, 12 листопада, в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Бразилії грала проти збірної Колумбії. Центральний поєдинок ігрового дня завершився мінімальною перемогою господарів поля.

Переможний гол у складі бразильців забив півзахисник французького "Ліона" Лукас Пакета.

Бразилія - Колумбія - 1:0

Гол: Пакета, 72

Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Тіаго Сілва, Алекс Сандро, Фред (Вінііус, 46), Каземіро, Пакета (Фабіньо, 86), Рафінья (Антоні, 64), Жезус (Кунья, 64), Неймар.

Колумбія: Оспіна, Муньос (Родрігес, 78), Санчес, Тесільо, Мохіка (Куельяр, 55), Лерма, Барріос (Муріель, 78), Морено, Куадрадо, Сапата (Борха, 66), Діас (Мартінес, 66).

Попередження: Фред, Неймар, Каземіро, Вінісіус - Мохіка, Барріос, Куадрадо.

Огляд матчу:

Свій наступний матч в рамках кваліфікації на ЧС-2022 збірна Бразилії зіграє проти збірної Аргентини 17 листопада. Колумбія в цей же день в рідних стінах прийматиме Парагвай.

Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 11 листопада, положення командПісля 12 ігор Бразилія набрала 34 очки і впевнено лідирує у відбірковій групі ЧС-2022, випереджаючи Аргентину на дев'ять балів, але у аргентинців є гра в запасі. У Колумбії 16 очок і п'яте місце.

Кваліфікація на ЧС-2022: що потрібно знати

Південній Америці було надано чотири прямих путівки на чемпіонат світу, і ще одна команда з п'ятого місця побореться за право участі в стикових матчах з представником іншої Конфедерації.

Формат відбіркового турніру не зазнав змін у порівнянні з попередніми циклами. Буде проведено двокруговий турнір без поділу на групи, в якому кожна команда зіграє з кожним з 9 суперників два рази - вдома і в гостях.

Відбіркові матчі в Південній Америці стартували 9 жовтня 2020 року, а завершаться 29 березня 2022 року.

Автор: Володимир Медяник