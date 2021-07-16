УЄФА відреагував на запит з Росії щодо нової вимоги УАФ щодо всіх клубів Української Прем'єр-Ліги.
Вона полягає в необхідності грати в УПЛ у формі з великою емблемою Української асоціації футболу (УАФ), де розміщені карта країни, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!". Логотип буде розташований на футболках спереду.
Російське інформагентство "РИА Новости" звернулося до УЄФА з проханням прокоментувати ситуацію з формою українських команд.
В УЄФА відповіли:
"Це внутрішнє питання, яке стосується Української Прем'єр-Ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням".
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Історія з картою і гаслами на формі українських футболістів: що було раніше
- Велика емблема УАФ з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" була затверджена після того, як вони стали офіційними гаслами національної збірної.
- Цьому передував скандал з формою збірної України на Євро-2020.
- Нагадаємо, що в Росії негативно поставилися до гасла "Слава Україні!" на екіпіровці української збірної.
- На Євро-2020 УЄФА після запиту з Росії заборонив збірній України грати з гаслом "Героям слава!", тоді як карту України з Кримом й фразу "Слава Україні!" на футболках команди затвердив.
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