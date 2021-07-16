У Росії вже встигли звернутися в УЄФА.

УЄФА відреагував на запит з Росії щодо нової вимоги УАФ щодо всіх клубів Української Прем'єр-Ліги.

Вона полягає в необхідності грати в УПЛ у формі з великою емблемою Української асоціації футболу (УАФ), де розміщені карта країни, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!". Логотип буде розташований на футболках спереду.

Російське інформагентство "РИА Новости" звернулося до УЄФА з проханням прокоментувати ситуацію з формою українських команд.

В УЄФА відповіли:

"Це внутрішнє питання, яке стосується Української Прем'єр-Ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням".

Історія з картою і гаслами на формі українських футболістів: що було раніше

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Автор: Антон Дудар