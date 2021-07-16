В регламент змагань внесли зміни.

Клуби української Прем'єр-ліги починаючи з нового сезону гратимуть у формах з великою емблемою Української асоціації футболу (УАФ), де розміщені лозунги "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Про це зазначено в регламенті УПЛ на сезон 2021/2022.

Новий логотип розмістять на футболці спереду між емблемою клубу та позначкою з брендом виробника екіпірування на рівні середини плеча. У регламенті прописано, що використання логотипу з патріотичним гаслом є обов'язковим.

Зауважимо, що грати у формах з новим логотипом клуби будуть не лише під час матчів УПЛ, а також Кубка України та Суперкубка.

Велика емблема УАФ з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" була затверджена після того, як вони стали офіційними лозунгами національної збірної. Цьому передував гучний скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, що в Росії негативно поставилися до гасла "Слава Україні!" на екіпіруванні збірної.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати

З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

Вже затверджений календар першого кола УПЛ.

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Автор: Артем Будрін