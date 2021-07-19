"Рух" проводитиме домашні матчі в Києві.

Клуб Української Прем'єр-Ліги "Рух" свої домашні матчі в сезоні 2021-2022 проводитиме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Про це повідомив офіційний сайт "Руху".

Київський клуб пішов назустріч "Руху", дозволивши грати на своєму стадіоні.

"Нашому клубу дуже шкода, що такий клуб УПЛ як "Рух" опинився в ситуації неможливості проведення домашніх матчів як на своєму стадіоні, так і на інших стадіонах, які знаходяться в безпосередній близькості від розташування команди", - зазначили в "Динамо".

"Рух" подякував президенту "Динамо" Ігорю Суркісу. Також у львівському клубі відзначили:

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"Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловило чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати.

Ми у свою чергу запевняємо, й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі, і Його Величності "Царя всія футболу". Можемо запевнити наших вболівальників, футбольну спільноту, друзів і недругів, що ми продовжуємо нашу боротьбу і віримо в перемогу.".

Скандал з "Рухом" та львівськими стадіонами: що було раніше

Спочатку "Рух" планував грати в УПЛ на стадіоні "Україна" у Львові", але УАФ позбавила третьої категорії цю арену (це означає, що на стадіоні більше не можна проводити матчі рівня УПЛ).

У той же час з "Ареною Львів" "Руху" домовитися не вдалося. Після рішення УАФ позбавити третьої категорії стадіон "Україна" керівництво "Арени Львів" запропонувало львівському клубу орендувати стадіон, збільшивши орендну плату на 30%.

Потім "Руху" також заборонили грати в Тернополі, аргументуючи це тим, що клуб повинен грати в межах свого міста чи області.

Через рішення УАФ "Рух" навіть погрожував знятися з УПЛ і припинити своє існування.

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Автор: Антон Дудар