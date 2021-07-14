До складу учасників УПЛ включений клуб, який вилетів з елітного дивізіону в минулому сезоні.

Футбольний клуб "Минай" офіційно включений до складу учасників Української Прем'єр-ліги в сезоні 2021-2022.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Виконавчий комітет УАФ затвердив пропозицію УПЛ про включення "Миная" до складу учасників турніру. 12 липня за те, щоб "Минай" виступав в УПЛ, проголосували клуби-учасники чемпіонату.

"Минай" замінить в УПЛ донецький "Олімпік", який знявся з турніру.

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Нагадаємо, що в минулому сезоні "Минай" вилетів з елітного дивізіону, зайнявши останнє місце.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати

З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

Вже затверджений календар першого кола УПЛ.

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Автор: Антон Дудар