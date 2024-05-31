Український голкіпер домовився про перехід до "Манчестер Юнайтед".

Український голкіпер іспанського футбольного клубу "Реал" (Мадрид) Андрій Лунін ухвалив рішення залишити команду цього літа. Про це повідомляє TodoFichajes.

За даними видання, воротар попросив свого агента Хорхе Мендеша розпочати просування його трансферу до англійського "Манчестер Юнайтед", рішення, про яке "Реал" знає вже кілька днів.

"Незважаючи на видатний сезон, українець засмучений передбачуваною заміною в лондонському фіналі, яка стала останньою краплею. ... Воротар розуміє, що не може розвиватися в тіні Куртуа, і ухід - найкраще рішення для всіх сторін", - пише ЗМІ. Відео дня

Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" вже зв'язався з "Реалом", щоб домовитися про продаж Луніна, але вони відклали будь-які переговори до фіналу Ліги Чемпіонів.

Андрій Лунін - останні новини

Андрій Лунін встановив незвичний рекорд серед українських спортсменів, вивівши "Реал" у фінал ЛЧ. Український голкіпер став першим українським спортсменом, що досяг позначки у 3 мільйона підписників в Instagram.

У півфінальному матчі-відповіді проти "Баварії" мадридці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а Лунін здійснив чотири сейви.

Пізніше УНІАН повідомляв, що участь Луніна у фінальному матчі Ліги Чемпіонів під питанням. Український голкіпер мадридського "Реала" захворів напередодні вирішальної гри за найпрестижніший європейський трофей.

Вас також можуть зацікавити новини: