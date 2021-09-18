Румунський рефері накричав на головного арбітра зустрічі.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу зірвався на головного арбітра матчу 8-го туру чемпіонату України проти "Олександрії".

Матч судив рефері Дмитро Кривушкін.

Це сталося наприкінці другого тайму. Після фолу з боку футболіста "Динамо", який був зафіксований арбітром, Луческу одразу підійшов до місця подій.

Румунський тренер не стримався і почав кричати прямо в обличчя рефері.

Арбітр не став ніяк карати Луческу за таку поведінку.

Відео опублікував YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

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Відзначимо, що в матчі з "Олександрією" "Динамо" вирвало перемогу в кінцівці.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Автор: Антон Дудар