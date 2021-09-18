Мірча Луческу / фото REUTERS
Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу зірвався на головного арбітра матчу 8-го туру чемпіонату України проти "Олександрії".
Матч судив рефері Дмитро Кривушкін.
Це сталося наприкінці другого тайму. Після фолу з боку футболіста "Динамо", який був зафіксований арбітром, Луческу одразу підійшов до місця подій.
Румунський тренер не стримався і почав кричати прямо в обличчя рефері.
Арбітр не став ніяк карати Луческу за таку поведінку.
Відео опублікував YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.
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Відзначимо, що в матчі з "Олександрією" "Динамо" вирвало перемогу в кінцівці.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".