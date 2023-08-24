Перший поєдинок "Динамо" і "Бешикташа" пройде в Бухаресті на стадіоні "Рапід-Джулешті".

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє перший матч проти турецького "Бешикташа" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував гру і попросив румунських уболівальників підтримати українську команду.

"Знаю, що буде близько тисячі фанатів "Бешикташа", тому хочеться, щоб наша підтримка була голоснішою. Батьки з дітьми, які вимушено виїхали з України до Румунії, не зможуть перекрикувати гостьовий сектор. І я чекаю допомоги від організованих фанатів "Рапіда" в цьому плані, які могли б перекрикувати турецьких фанатів. Хочу, щоб вболівальники "Рапіда" поводилися як фанати клубу, що грає на європейській арені, оскільки вірю, що їх клуб в найближчому майбутньому буде грати в єврокубках.

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У "Бешикташа" досвідчений тренер і хороші якісні гравці, регулярно приходять в клуб з топ-чемпіонатів. Досить згадати тих же Окслейда-Чемберлена і Ребіча, які цілком могли б продовжувати виступати на високому рівні, але вони вибрали хороші зарплати і хороший рівень чемпіонату. Гранди турецького чемпіонату підписують гравців з ім'ям, що робить місцеву лігу привабливою для вболівальників.

У тому числі і тому ми потребуємо завтра підтримки, адже в силу різних причин ми граємо власними вихованцями, молодими недосвідченими футболістами, яким по 19-21 років, і зараз якраз йде процес їх виховання. А підтримка вболівальників допоможе їм показати свої найкращі особисті якості", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну київське "Динамо" зіграє номінально домашній матч Ліги конференцій проти "Бешикташа" в румунському Бухаресті на стадіоні "Рапід-Джулешті".

Гра-відповідь "Бешикташа" проти "Динамо" відбудеться 31 серпня в турецькому Стамбулі. Переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24, а для команди, яка програє, єврокубковий сезон буде завершено.

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