Переможець пари "Динамо" - "Бешикташ" отримає путівку в груповий раунд Ліги конференцій.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував майбутній поєдинок проти "Бешикташа" в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Румунський фахівець зазначив, що очікує побачити багато вболівальників на матчах з турецьким клубом.

"Я пропрацював хороший відрізок часу в "Бешикташі", мене там любили, я там досяг успіху. Якоюсь мірою буде приємно знову зустрітися на футбольному полі.

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Хочеться побачити багато вболівальників, знаю, що з турецької сторони їх однозначно буде достатньо, адже багато турків живуть і працюють в Бухаресті.

Сподіваюся, що після матчу з "Арісом" кожен з уболівальників пішов додому з часткою позитиву, отриманого від нашої перемоги. Чекаємо вас наступного четверга на нашому матчі. Упевнений, що глядачі також відчувають себе часткою цієї перемоги", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" пройшло грецький клуб "Аріс" у третьому раунді кваліфікації, здобувши перемогу в серії пенальті.

Перший матч проти "Бешикташа" підопічні Мірчі Луческу проведуть 24 серпня. Номінально домашній матч для "біло-синіх" пройде в Бухаресті. Матч-відповідь пройде 31 серпня в Стамбулі.

Переможець пари "Динамо" - "Бешикташ" вийде в груповий раунд Ліги конференцій. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон буде завершено.

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