Румунський фахівець був близький до того, щоб опинитися в Швейцарії.

Мірча Луческу, який нещодавно продовжив контракт з київським "Динамо", влітку 2020 року міг очолити швейцарський "Сьон".

Про це Луческу розповів в інтерв'ю blick.ch.

Тренер був близький до роботи у Швейцарії, але "пандемія змінила всі плани".

"Це правда, що я дуже ціную президента "Сьона". Ми були на зв'язку, але моє призначення не відбулося. Потім знову спілкувалися навесні. Через ковід призупинили чемпіонат, переговори теж. Президент хотів, щоб я прийняв клуб на початку сезону 2020/21. Він подзвонив і попросив мене приїхати в Сьон протягом чотирьох днів. В умовах пандемії було неможливо подорожувати так швидко. Ми припинили спроби, але залишилися в хороших відносинах", - розповів румун.

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"Якби не було ковіда, я б тренував "Сьон", - заявив Луческу.

При цьому він підкреслив, що цей варіант вже більше не буде актуальний.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Луческу розповів, що змінив у "Динамо" після свого приходу.

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Автор: Антон Дудар