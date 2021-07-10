Мірча Луческу, який нещодавно продовжив контракт з київським "Динамо", влітку 2020 року міг очолити швейцарський "Сьон".
Про це Луческу розповів в інтерв'ю blick.ch.
Тренер був близький до роботи у Швейцарії, але "пандемія змінила всі плани".
"Це правда, що я дуже ціную президента "Сьона". Ми були на зв'язку, але моє призначення не відбулося. Потім знову спілкувалися навесні. Через ковід призупинили чемпіонат, переговори теж. Президент хотів, щоб я прийняв клуб на початку сезону 2020/21. Він подзвонив і попросив мене приїхати в Сьон протягом чотирьох днів. В умовах пандемії було неможливо подорожувати так швидко. Ми припинили спроби, але залишилися в хороших відносинах", - розповів румун.
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"Якби не було ковіда, я б тренував "Сьон", - заявив Луческу.
При цьому він підкреслив, що цей варіант вже більше не буде актуальний.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- Луческу розповів, що змінив у "Динамо" після свого приходу.
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