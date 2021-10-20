Мірча Луческу залишився незадоволений підсумковим результатом матчу.

У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" протистояло "Барселоні". Зустріч команд проходила на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася мінімальною перемогою каталонського клубу. Єдиний гол у матчі на рахунку захисника "блаугранас" Жерара Піке.

Після матчу своєю думкою про гру поділився головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Румунський фахівець висловив невдоволення грою своїх підопічних у першій половині зустрічі, а також підсумковим рахунком матчу.

"Звичайно, я незадоволений. Ні рахунком, ні першим таймом. Нам дуже довго не вдавалося подолати бар'єр страху "Барселони". Інакше ми могли б домогтися більшого. Але те, як ми грали в другому таймі, мені сподобалося.

Футболісти нашої команди повинні розуміти, який рівень Ліги чемпіонів, наскільки він високий. Нам треба піднятися на цей рівень. Тут набагато більше агресивності. Сила "Барселони" сьогодні була в її в агресивності при пресингу. Крім того, що футболісти цієї команди більш технічні, вони ще й більш агресивні. Сьогодні "Барселона" зробила 18 фолів. Це означає, що практично будь-яка наша спроба перейти в контратаку переривалася фолом. Наші суперники сьогодні були більш агресивними, ніж ми", - цитує Луческу офіційний сайт "Динамо".

Проте, незважаючи на поразку, Луческу виділив кілька аспектів у грі киян, які йому сподобалися. Зокрема, йшлося про другий тайм поєдинку:

"З іншого боку, мені сподобалося, як у другому таймі ми подолали бар'єр, пов'язаний з ім'ям "Барселони" - не боялися грати, виходити в контратаки. А ще ж був момент з Гармашем у штрафному майданчику "Барселони": треба подивитися цей епізод з точки зору порушення правил.

На початку гри ми мали вихід три в один, але не використовували його, прийняли неправильне рішення. На такому рівні в таких ситуаціях треба забивати. Гол завжди змінює картину гри".

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Крім того, наставник "Динамо" Київ відповів на питання, чому українським клубам не вдається забити свій перший гол у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

"Тому що рівень чемпіонату України набагато нижче рівня Ліги чемпіонів. Але у нас є ще друга гра з "Барселоною". Коли граєш з такими суперниками, то розумієш, що нам ще багато треба працювати", - резюмував Луческу.

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

"Динамо" з 1 очком опустилося на останнє місце в групі Е. "Барселона" набрала перші 3 очки і піднялася на третю позицію. "Баварія" (6 очок) і "Бенфіка" (4) свій матч 3-го туру зіграють о 22.00.

"Динамо" не змогло забити у всіх трьох матчах групового етапу ЛЧ.

"Барселона" забила свій перший гол у поточному розіграші ЛЧ.

"Динамо" програло "Барселоні" в п'ятій поспіль особистій зустрічі та у восьмий раз в одинадцяти матчах (при трьох перемогах).

У 4-му турі "Динамо" прийматиме "Барселону" в Києві. Матч пройде 2 листопада.

Автор: Владимир Медяник