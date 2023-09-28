"Динамо" поступилося "Оболоні" в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

У середу, 27 вересня, київське "Динамо" програло "Оболоні" в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував сенсаційну поразку. Румунський фахівець поскаржився на роботу суддів, проте зазначив, що вина за виліт з турніру лежить на ньому.

"Ванат не потрапив в заявку через травму. Бражко я замінив, тому що він грав дуже погано, робив багато помилок при передачах, не грав у захисті, як слід.

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Це проблема не в гравцях, а в їхньому менталітеті, адже вони знали, що кубковий матч - це особливий матч. Тут немає різниці між великими і маленькими клубами. Виграти можна тільки, якщо у тебе є величезне бажання, віддаєш всі сили на полі і знаходишся весь час сконцентрованим. Ми дали можливість "Оболоні" створити моменти для взяття воріт і відзначитися, пропускали їх контратаки. Тільки останні 20 хвилин ми грали так, як повинні були грати протягом усього матчу. Я багатьох гравців не впізнав на полі - ось у чому проблема.

Цей матч не був таким важким. Я пам'ятаю, як ми нещодавно грали з "Оболонню" в чемпіонаті. А в цій грі було важко змусити наших гравців бути сконцентрованими, багато помилок зробив Беніто, принаймні три. Ми не очікували, що він буде робити стільки шлюбу в передачах. Я зробив помилку, що не включив в заявку на матч 17-річного нападника Пономаренка, що не дав зіграти молодим гравцям - Малишу, Царенку, іншим.

Ще хотів би додати, що мені не зрозуміла поведінка арбітра, який кожні 2-3 хвилини робив великі паузи, роздавав жовті картки. Для цього він зупиняв гру в 50-60 метрах від штрафного, і було незрозуміло, навіщо. Але я не перекладаю на нього відповідальність за нашу поразку - це моя вина.

Суддя, навпаки, повинен допомогти командам прискорити гру в атаці, щоб вони могли проводити різні комбінації. Арбітр нам не дав зіграти в той футбол, в який ми хотіли б. Він свистів кожні 2-3 хвилини. Багато наших молодих гравців не змогли зіграти на своєму рівні", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" програло "Оболоні" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Сергій Суханов на початку другого тайму.

Додамо, що в чемпіонаті України "Динамо" посідає п'яте місце з 12 балами в активі.

Свій наступний матч "біло-сині" зіграють 1 жовтня. В рамках дев'ятого туру УПЛ підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з "Олександрією".

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