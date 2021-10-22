Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник відреагував на перемогу над софійським ЦСКА (1:0) у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Його цитує офіційний сайт "Зорі".
"Ми радіємо цій перемозі, дякуємо всім за привітання. Логіка в футбол не грає. На початку було зрозуміло, що треба терпіти тиск від суперника, було не легко це робити. Але з кожною зіграною хвилиною ми набували все більше впевненості. В першому таймі боролись із суперником, а в другому в нього було не так багато шансів для реалізації створених моментів", - сказав Скрипник.
ЦСКА - "Зоря": підсумки матчу
- Ця звитяга "Зорі" історична, адже вперше українська команда здобула перемогу у новоствореному турнірі - Лізі конференцій УЄФА.
- "Буде-Глімт" набрав 7 очок після трьох турів в групі C. У "Роми" - 6 залікових пунктів. "Зоря" має 3 бали, а ЦСКА - 1.
Команди раніше між собою зустрічалися у 2019 році в рамках кваліфікації Ліги Європи. У Софії матч завершився з рахунком 1:1, а на своєму полі "Зоря" перемогла 1:0 і пройшла в наступний етап.
- В 4-му турі "Зоря" вдома прийматиме ЦСКА. Поєдинок відбудеться 4 листопада.