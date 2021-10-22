Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник відреагував на перемогу над софійським ЦСКА (1:0) у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Його цитує офіційний сайт "Зорі".

"Ми радіємо цій перемозі, дякуємо всім за привітання. Логіка в футбол не грає. На початку було зрозуміло, що треба терпіти тиск від суперника, було не легко це робити. Але з кожною зіграною хвилиною ми набували все більше впевненості. В першому таймі боролись із суперником, а в другому в нього було не так багато шансів для реалізації створених моментів", - сказав Скрипник.