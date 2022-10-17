"Арсенал" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 16 жовтня, відбулися п'ять матчів у рамках 11-го туру чемпіонату Англії з футболу.

У центральному матчі 11-го туру "Ліверпуль" протистояв "Манчестер Сіті". Зустріч пройшла на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

На 76-й хвилині гол забив єгипетський нападник господарів Мохамед Салах. Голкіпер "Ліверпуля" Аліссон Бекер зробив дальню передачу на форварда, який скористався помилкою захисника "Сіті" Жоау Канселу і втік один на один, перегравши голкіпера гостей Едерсона.

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Гол: Салах, 76

"Ліверпуль": Аліссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тьяго Алькантара, Фабіньо (Хендерсон, 73), Елліотт (Карвалью, 73), Мілнер, Фірміно (Нуньєс, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Діогу Жота (Цимікас, 90)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Аканджі, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва, Фоден, Холанд

Попередження: Фабіньо, Аканджі, Тьяго Алькантара, Діогу Жота

Огляд матчу:

Лондонський "Арсенал" в рамках 11-го туру в гостях здобув перемогу над "Лідсом" (1:0).

Головним героєм зустрічі став вінгер лондонців Букайо Сака. Англієць відзначився забитим м'ячем в середині першого тайму.

Зазначимо, український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко пропускав цю зустріч через травму.

"Лідс" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Сака, 35

"Лідс": Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервілл, 84), Адамс, Харрісон (Кліх, 75), Ааронсон, Родріго (Бемфорд, 46), Сіністерра (Гелхардт, 89)

"Арсенал": Ремсдейл, Уайт (Тірні, 76), Габріел, Саліба, Томіясу, Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра, 73), Сака (Холдінг, 82), Габріел Жезус (Нкетіа, 82), Мартінеллі

Попередження: Саліба, Габріел

Огляд матчу:

Також перемогу в 11-му турі АПЛ здобули футболісти лондонського "Челсі". "Сині" в гостях переграли "Астон Віллу".

Хавбек "Челсі" Мейсон Маунт відзначився дублем, забивши на 6-й і 65-й хвилинах, тим самим ставши героєм зустрічі.

"Астон Вілла" - "Челсі" - 0:2

Голи: Маунт, 6, 65

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Мінгз, Конса, Янг, Макгінн (Коутіньо, 74), Дуглас Луїс, Ремзі (Дендонкер, 78), Інгз, Уоткінс, Бейлі (Буендіа, 66)

"Челсі": Аррісабалага, Тіаго Сілва, Кукурелья (Аспілікуета, 46), Чалоба, Чілуелл, Ковачич (Жоржиньо, 65), Лофтус-Чік, Маунт, Хавертц (Кулібалі, 46), Стерлінг (Броя, 89), Обамеянг (Галлахер, 58)

Попередження: Чілуелл ( 33), Кулібалі (61), Маунт (83)

Огляд матчу:

Також в цей ігровий день були зіграні ще два матчі - "Манчестер Юнайтед" на своєму полі приймав "Ньюкасл", а "Вест Хем" грав проти "Саутгемптона". Обидві зустрічі завершилися внічию.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0

"Саутгемптон" - "Вест Гем" - 1:1

Голи: Перро, 20 - Райс, 64

АПЛ: турнірне становище команд

Лондонський "Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі "канонірів" 27 набраних очок після 10 зіграних матчів.

Друга і третя позиція за "Манчестер Сіті" і "Тоттенхемом" - у яких по 23 очки. На четверту позицію в турнірній таблиці піднявся "Челсі" - 19 балів.

У зоні вильоту знаходяться: "Саутгемптон" (18-е місце, 8 очок), "Лестер" (19-е місце, 5 очок), "Ноттінгем" (20-е місце, 5 очок).

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