Тренер "Ліверпуля" поділився своєю думкою про Мудрика перед очною дуеллю з "Челсі".

У суботу, 21 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" зіграє проти "Челсі".

Перед цією грою головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився про трансфер українця Михайла Мудрика, який перейшов до лондонського клубу з "Шахтаря".

"Мудрик - дійсно хороший гравець. У нього була неймовірна кампанія в Лізі чемпіонів: швидкість, техніка, голи. Він багато комбінує.

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Так що, маючи на одному фланзі його, а на іншому Феліша - це буде цікаво. "Челсі" вирішує свої проблеми в іншому стилі, ніж ми, тому подивимося", - наводить слова Юргена Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" заплатив "Шахтарю" за трансфер Мудрика 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" отримають від "синіх" в якості різних бонусів.

Очікується, що в грі проти "Ліверпуля" вінгер збірної України дебютує у складі "Челсі".

Додамо, що перед 21-м туром АПЛ "червоні" займають 9-е місце в турнірній таблиці першості Англії, "сині" йде на 10-му рядку. В активі обох клубів по 28 набраних очок.

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