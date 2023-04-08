"Ліверпуль" спробує взяти реванш у "Арсенала" за поразку в матчі першого кола.

У неділю, 9 квітня, відбудеться центральний поєдинок 30-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і "Арсенал".

Гра пройде на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі. Головним арбітром зустрічі призначений Пол Тірні.

Матч цих команд в першому колі вийшов дуже видовищним і завершився перемогою "канонірів" з рахунком 3:2. Дублем у складі лондонців у тій грі відзначився Букайо Сака, ще один гол на рахунку Габріела Мартінеллі. За "Ліверпуль" забивали Дарвін Нуньєс і Роберто Фірміно.

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До гри проти "Ліверпуля" команда Мікеля Артета походить в чудовій формі. "Арсенал" здобув п'ять перемог в останніх п'яти іграх в рамках АПЛ. Були обіграні: "Евертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхем" (3:0), "Крістал Пелас" (4:1) і "Лідс" (4:1).

"Ліверпуль", в свою чергу, знаходиться не в кращій формі. Підопічні Юргена Клоппа програли три з останніх п'яти матчів у всіх турнірах, вигравши всього лише раз. Ще один матч "червоні" зіграли внічию.

Ліверпуль - Арсенал: прогноз

На думку аналітиків, команди мають приблизно рівні шанси на перемогу в цьому поєдинку.

Так, ставки на перемогу "канонірів" приймають з коефіцієнтом 2,55. Тріумф "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 2,70. Нічия - 3,70.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,55. Гол "червоних" оцінюють в 1,25, а на те, що відзначиться "Арсенал", можна поставити за 1,23.

Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом гри "Ліверпуль" -"Арсенал" є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 7,50.

Ліверпуль - Арсенал: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Арсенал" можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 18:30 за київським часом.

Додамо, що "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги з 72 очками в активі. Відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим, становить 5 балів. В активі "Ліверпуля" 43 набраних очки. "Червоні" займають 8-е місце.

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