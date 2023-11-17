Збірна Португалії набрала 27 очок в 9 іграх кваліфікації Євро-2024.

У четвер, 16 листопада, відбувся поєдинок дев'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому Ліхтенштейн приймав збірну Португалії.

Гра проходила на стадіоні "Рейнпарк" у Вадуці і завершилася впевненою перемогою гостей.

Голами у складі збірної Португалії в цій зустрічі відзначилися Кріштіану Роналду і Жоау Канселу. Обидва м'ячі португальці забили у другому таймі.

Відео дня

Ліхтенштейн - Португалія - 0:2

Голи: Роналду 46, Канселу 57

Ліхтенштейн: Б. Бухель, Малін, Вайзер, Трабер, Бек (Кранц), Лухінгер (Меєр), М. Бухель, Селі (Гофер), Гоппель, Геслер (Оспельт), Саланович (Марксер)

Португалія: Хосе Са, Жоао Канселу (Жуан Маріо), Антоніу Сілва, Тоті Гомес, Бернарду Сілва (Орта), Бруну Фернандеш (Вітінья), Рубен Невеш, Діогу Жота, Роналду (Брума), Фелікс (Жуан Невеш), Рамуш

Попередження: Лухінгер, Жота

Огляд матчу:

Відзначимо, що гол у цій грі дозволив Кріштіану Роналду знову вписати своє ім'я в історію світового футболу. Португалець став першим футболістом в історії, якому вдалося забити як мінімум 10 голів за збірну у віці 38 років.

Додамо, що збірна Португалії вже давно забезпечила собі путівку на Євро-2024. Команда набрала 27 очок за 9 турів і розташовується на першому місці в групі.

У заключному турі відбору на ЧЄ-2024 національна команда Португалії зустрінеться зі збірною Ісландії. Матч відбудеться 19 листопада в Лісабоні на стадіоні "Жозе Алваладе".

Вас також можуть зацікавити новини: