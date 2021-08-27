Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги Європи 2021-2022.
12 клубів отримали прямі путівки в груповий етап, 10 - через кваліфікацію Ліги Європи, а ще 10 опинилися в ЛЄ, не зумівши пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів.
Всі учасники групового етапу Ліги Європи
Франція: "Ліон", "Олімпік", "Монако"
Англія: "Лестер", "Вест Хем"
Іспанія: "Реал Сосьєдад", "Бетіс"
Італія: "Наполі", "Лаціо"
Німеччина: "Айнтрахт", "Байєр"
Данія: "Мітьюлланд", "Брондбю"
Шотландія: "Рейнджерс", "Селтік"
Туреччина: "Фенербахче", "Галатасарай"
Росія: "Локомотив", "Спартак"
Австрія: "Рапід" Відень, "Штурм"
Бельгія: "Генк", "Антверпен"
Португалія: "Брага"
Нідерланди: ПСВ
Чехія: "Спарта"
Хорватія: "Динамо" Загреб
Болгарія: "Лудогорец"
Угорщина: "Ференцварош"
Сербія: "Црвена Звезда"
Греція: "Олімпіакос"
Польща: "Легія"
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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня.
- Старт групового етапу намічений на 16 вересня, а триватиме він до 9 грудня.