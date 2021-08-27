Ліга Європи / фото REUTERS

Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги Європи 2021-2022.

12 клубів отримали прямі путівки в груповий етап, 10 - через кваліфікацію Ліги Європи, а ще 10 опинилися в ЛЄ, не зумівши пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Всі учасники групового етапу Ліги Європи

Франція: "Ліон", "Олімпік", "Монако"

Англія: "Лестер", "Вест Хем"

Іспанія: "Реал Сосьєдад", "Бетіс"

Італія: "Наполі", "Лаціо"

Німеччина: "Айнтрахт", "Байєр"

Данія: "Мітьюлланд", "Брондбю"

Шотландія: "Рейнджерс", "Селтік"

Туреччина: "Фенербахче", "Галатасарай"

Росія: "Локомотив", "Спартак"

Австрія: "Рапід" Відень, "Штурм"

Бельгія: "Генк", "Антверпен"

Португалія: "Брага"

Нідерланди: ПСВ

Чехія: "Спарта"

Хорватія: "Динамо" Загреб

Болгарія: "Лудогорец"

Угорщина: "Ференцварош"

Сербія: "Црвена Звезда"

Греція: "Олімпіакос"

Польща: "Легія"

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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

  • З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.
  • Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
  • Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня.
  • Старт групового етапу намічений на 16 вересня, а триватиме він до 9 грудня.

Автор: Антон Дудар