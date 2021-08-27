Ліга Європи: визначилися всі учасники групового етапу

На груповому етапі турніру в цьому сезоні зіграють 32 клуби.

Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги Європи 2021-2022. 12 клубів отримали прямі путівки в груповий етап, 10 - через кваліфікацію Ліги Європи, а ще 10 опинилися в ЛЄ, не зумівши пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Всі учасники групового етапу Ліги Європи Франція: "Ліон", "Олімпік", "Монако" Англія: "Лестер", "Вест Хем" Іспанія: "Реал Сосьєдад", "Бетіс" Італія: "Наполі", "Лаціо" Німеччина: "Айнтрахт", "Байєр" Данія: "Мітьюлланд", "Брондбю" Шотландія: "Рейнджерс", "Селтік" Туреччина: "Фенербахче", "Галатасарай" Росія: "Локомотив", "Спартак" Австрія: "Рапід" Відень, "Штурм" Бельгія: "Генк", "Антверпен" Португалія: "Брага" Нідерланди: ПСВ Чехія: "Спарта" Хорватія: "Динамо" Загреб Болгарія: "Лудогорец" Угорщина: "Ференцварош" Сербія: "Црвена Звезда" Греція: "Олімпіакос" Польща: "Легія" Читайте такожЛіга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Жеребкування групового етапу відбудеться 27 серпня.

Старт групового етапу намічений на 16 вересня, а триватиме він до 9 грудня. Автор: Антон Дудар

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