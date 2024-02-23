Україна посідає 18-ту позицію в рейтингу УЄФА, маючи 28 балів.

Після вчорашнього програшу донецького "Шахтаря" в матчі Ліги Європи з французьким "Марселем", Україна втратила останнього представника в цьогорічному єврокубковому сезоні.

З початку єврокубкового сезону 2023/2024, українські клуби набрали 20.5 очок: "Шахтар" – 11, "Зоря" – 6, "Дніпро-1" – 1.5, "Ворскла" та "Динамо" – по 1. Цей показник став найгіршим для України із сезону 2007/08. Тоді українські клуби набрали 19.5 очок.

Країни, які наприкінці сезону 2023/24 перебувають за межами топ-15 в п'ятирічному рейтингу, будуть представлені 4 командами в єврокубках для сезону 2025/26 та залишаться лише з одним представником у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Враховуючи це, Україна буде представлена у єврокубках в сезоні 2025/26 лише 4 клубами. Серед них – лише один у Лізі Чемпіонів. Востаннє таке траплялося 20 років тому – в сезоні 2005/2006.

Зазначимо, що в наступному єврокубковому сезоні Україна ще матиме 5 клубів, адже минулого року ми посіли 14-те місце. Зокрема, дві команди зіграють у Лізі чемпіонів, одна – у Лізі Європи, ще дві – у Лізі конференцій.

Україна в Лізі Європи - останні новини

Донецький "Шахтар" програв французькому "Марселю" і вилетів з єврокубків

У вчорашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, "гірники" поступилися "Марселю" в матчі-відповіді. Виліт "Шахтаря" означає, що Україна втратила останнього представника у єврокубках у сезоні 2023/24.

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