Український захисник Макс Таловеров просидів весь матч проти "Ліверпуля" на лавці запасних.

У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА, в якому австрійський ЛАСК протистояв "Ліверпулю".

Гра проходила на стадіоні "Райффайзен Арена" в Лінці і завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей.

Господарі поля першими відкрили рахунок - на 14-й хвилині гол забив Флоріан Флекер.

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У другому таймі "Ліверпулю" вдалося реалізувати тотальну перевагу в забиті голи. Перший м'яч забив Дарвін Нуньєс - на 56-й хвилині уругвайський нападник реалізував пенальті. На 63-й хвилині "червоні" забили другий м'яч - після передачі Раяна Гравенберха відзначився Луїс Діас. Крапку в матчі постави Мохамед Салах. На 88-й хвилині зустрічі єгиптянин забив з передачі Дарвіна Нуньєса.

ЛАСК - "Ліверпуль" - 1:3

Голи: Флекер, 14 - Нуньєс, 56 пен, Діас, 63, Салах, 88

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник ЛАСКа Макс Таловеров просидів всю гру на лавці запасних.

В іншому поєдинку цієї групи бельгійський клуб "Рояль Юніон" зіграв внічию проти французької "Тулузи". Таким чином, після першого туру лідирує в турнірній таблиці групи Е англійський "Ліверпуль".

У другому турі групового раунду Ліги Європи "Ліверпуль" зіграє проти бельгійського "Рояль Юніон", а ЛАСК поміряється силами з французькою "Тулузою".

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