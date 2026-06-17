'Динамо' дізналося потенційних суперників в другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Для проходу в основний раунд турніру киянам треба пройти чотири відбіркові раунди.

17 червня у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування єврокубків. В ньому, зокрема, київське "Динамо" дізналося свого потенційного суперника, в разі виходу до другого раунду кваліфікації ЛЄ. Ним стане грецький "ПАОК".

Серед можливих варіантів для киян також були "Бенфіка", "Макабі Тель-Авів" та "Пафос".

Усі результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи:

Відео дня

"Хаммарбю" (Швеція) – "Андерлехт" (Бельгія)

"Карабах" (Азербайджан) / "Вестрі" (Ісландія) – "ЦСКА Софія" (Болгарія) / "Деррі Сіті" (Ірландія)

"Тромсе" (Норвегія) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

"Твенте" (Нідерланди) – "Войводина" (Сербія) / "Ференцварош" (Угорщина)

"Бешикташ" (Туреччина) – "Мідтьюлланд" (Данія)

"Хайдук" Спліт (Хорватія) / "Жиліна" (Словаччина) – "Пафос" (Кіпр)

"Шериф" Тирасполь (Молдова) / "Алюміній" (Словенія) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

"Санкт-Галлен" (Швейцарія) – "Бенфіка" (Португалія)

"Динамо" Київ (Україна) / "Університатя" Клуж (Румунія) – "ПАОК" (Греція)

Також своїх суперників у другому раунді кваліфікації дізналися житомирське "Полісся" та черкаське "ЛНЗ". Підопічні Реброва на цьому етапі зустрінуться з "Копенгагеном" з Данії. Тоді як клуб з Черкас зіграє проти бельгійського "Генту".

"Динамо" ж, у разі поразки від "Університаті", в Q2 Ліги конференцій зіграє проти клубу "Бранн" з Норвегії.

Суперник "Динамо" у Лізі Конференцій

Зазначимо, що підопічним Костюка для виходу в груповий етап Ліги Європи необхідно пройти 4 раунди кваліфікації. Матчі першого раунду відбудуться 9 і 16 липня, саме в ці дати кияни зіграють проти румунської "Універсітатя Клуж".

Другий етап кваліфікації пройде 23 і 30 липня.

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