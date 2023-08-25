Луганська "Зоря" програла перший матч проти "Славії" і ризикує вилетіти з турніру.

У четвер, 24 серпня, були зіграні перші ігри двоматчевих протистоянь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/2024.

Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". Підопічні Ненада Лалатовича програли в гостях чеській "Славії".

Серед інших матчів відзначимо розгромну перемогу амстердамського "Аякса" над "Лудогорцем", кольори якого захищає українець Ігор Пластун. А ось "Динамо" Загреб Богдана Михайличенка здобуло впевнену перемогу над чеською "Спартою".

Відео дня

Ліга Європи-2023/24: результати матчів 4-го раунду кваліфікації

"Хеккен" (Швеція) - "Абердін" (Шотландія) - 2:2

"Славія" (Прага, Чехія) - "Зоря" (Україна) - 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Спарта" (Прага, Чехія) - 3:1

"Лудогорець" (Болгарія) - "Аякс" (Нідерланди) - 1:4

"Олімпія "(Любляна, Словенія) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:2

"Юніон" (Бельгія) - "Лугано" (Швейцарія) - 2:0

"Слован" (Братислава, Словаччина) - "Аріс" (Кіпр) - 2:1

"КІ Клаксвік" (Фарерські острови) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

ЛАСК (Австрія)- "Зріньскі Мостар" (Боснія і Герцеговина) - 2:1

"Олімпіакос" (Греція) - "Чукарички" (Сербія) - 3:1

Матчі-відповіді 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи будуть зіграні через тиждень - 31 серпня.

Переможці пар отримають путівки до групового раунду Ліги Європи-2023/2024. Команди, які програють, відправляться в груповий раунд Ліги конференцій.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья", яка перемогла у фіналі турніру в минулому сезоні римську "Рому".

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