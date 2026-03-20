Суперкомпʼютер оцінив шанси на перемогу 'Шахтаря' в Лізі Конференцій

За оцінкою Opta, саме пара чвертьфіналістів "Шахтар" – "АЗ" мають найменші шанси на перемогу в турнірі.

Аналітична компанія Opta оцінила шанси українськогог "Шахтаря" на перемогу в Лізі Конференцій після завершення етапу 1/8 турніру.

Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" зіграють проти нідерландського "АЗ Алкмар". У цій парі прохід донеччан до наступного етапу оцінюють в 46,02%. Тоді як прохід суперника, на думку аналітиків, вище – 53,98%.

Якщо говорити далі, то прохід підопічних Арди Турана у фінал оцінюється в 12,15%. Тоді як шанс на перемогу "Шахтаря" в Лізі конференцій складає 4,64%. Зазначимо, що це найменший показник серед усіх команд, які лишилися у турнірі. На передостанній сходинці, до слова, знаходиться саме майбутній суперник "гірників" – 6,61%.

Натомість головним фаворитом турніру суперкомпʼютер вважає англійський клуб "Крістал Пелас". Шанси на якого перемогу складають 32,85%. З відривом майже вдвічі, другим найімовірнішим переможцем турніру може стати французький Страсбург – 17,62%.

Нагадаємо, у другому матчі 1/8 плей-оф Ліги Конференцій донецький "Шахтар" поступився польскому "Леху" з рахунком 2:1. Однак за сумою двох матчів 4:3 "гірники" все ж пройшли до наступного етапу турніру.

Зазначимо, що в другій зустрічі донецький клуб помітно поступався полякам на полі. Зокрема за всю зустріч донеччани завдали лише один удар у ворота. А єдиний результативний удар завдав захисник суперника, оформивши автогол.

