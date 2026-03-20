'Шахтар' у напруженому матчі пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій

Матч відбувся на міському стадіоні Кракова.

Відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілись донецький "Шахтар" і познанський "Лех". Поєдинок закінчився з рахунком 1:2 на користь поляків, але "гірники" пройшли далі за сумою двох матчів - 4:3.

Вже на 13-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Ісхак, який головою переграв Різника після навісу у штрафний майданчик. На останніх секундах першого тайму перевагу своєї команди з пенальті подвоїв вже той же Ісхак.

На 67-ій хвилині рахунок став 1:2. Після навісу Невертона м'яч зачепив Моньку та потім Моутінью зрізав футбольний снаряд у власні ворота.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

"Шахтар" - "Лех" - 1:2. Перший матч - 3:1.

Голи: Жоау Моутінью (67, автогол) - Ісхак (13), (45+7, пен.)

Попередження: Грам (49) - Ісхак (після фінального свистка)

Вилучення: Грам (після фінального свистка, друга жовта картка)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Марлон Сантос, Грам, Тобіас, Назарина (Ізакі, 62), Невертон (Егіналду, 85), Очеретько, Педріньйо, Аліссон (Феррейра, 80), Еліас (Траоре, 80).

"Лех": Мрозек, Жоау Моутінью (Аньєро, 83), Мілич, Монька, Гумни (Жоел Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родрігес (Волемарк, 77), Ісмахіл (Голізаде, 68), Ісхак.

В 1/4 фіналу "гірники" зіграють проти нідерландського "АЗ", який пройшов чеську "Спарту".

В першому матчі, який відбувся 12 березня, "Шахтар" впевнено обіграв "Лех" на виїзді з рахунком 3:1.

