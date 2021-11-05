Ліга конференцій: результати всіх матчів 4 листопада (відео)

"Карабах", "АЗ" і "Зоря" здобули перемоги в в 4-му турі Ліги конференцій.

У четвер, 4 листопада, були зіграні поєдинки четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Луганська "Зоря" в цьому турі здобула другу перемогу над ЦСКА Софія (2:0) і зберегла свої шанси на єврокубкову весну. Результати всіх матчів Група A "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - ХІК ( Фінляндія) - 3:0 ЛАСК (Австрія)- "Алашкерт" (Вірменія) - 2:0 Положення команд: "Маккабі" - 10 очок, ЛАСК-10, ХІК-3, "Алашкерт" - 0 Група B "Флора" (Естонія) - "Анортосіс" (Кіпр) - 2:2 "Гент" (Бельгія) - "Партизан"(Сербія) - 1:1 Положення команд: "Гент" - 10 очок, "Партизан" - 7, "Анортосіс" - 2, "Флора" - 2 Група C "Рома" (Італія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 2:2 "Зоря" (Україна) - ЦСКА (Болгарія) - 2:0 Положення команд: "Буде-Глімт" - 8 очок, "Рома" - 7, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1 Група D "АЗ Алкмар" (Нідерланди)- "ЧФР Клуж" (Румунія) - 2:0 "Раннерс" (Данія)- "Яблонець" (Чехія) - 2:2 Положення команд: "АЗ Алкмар" - 10 очок, "Яблонець" - 5, "Раннерс" - 4, "ЧФР Клуж" - 1 Група E "Славія" (Чехія)- "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - 1:0 "Уніон" (Німеччина)- "Фейєнорд" (Нідерланди) - 1:2 Положення команд: "Фейєнорд" - 10 очок, "Славія" - 6, "Маккабі Хайфа" - 4, "Уніон" - 3 Група F ПАОК (Греція) - "Копенгаген" (Данія) - 1:2 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)- "Слован" (Словаччина) - 1:4 Положення команд: "Копенгаген" - 9, "Слован" - 7, ПАОК-7 очок, "Лінкольн Ред Імпс" - 0 Група G "Тоттенхем" (Англія) - "Вітесс" (Нідерланди) - 3:2 "Ренн" (Франція) - "Мура" (Словенія) - 1:0 Положення команд: "Ренн" - 10 очок, "Тоттенхем" - 7, "Вітесс" - 6, "Мура" - 0 Група Н "Омонія" (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія) - 1:1 "Кайрат Алмати" (Казахстан)- "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 Положення команд: "Карабах" - 10, "Базель" - 8 очок, "Омонія" - 2, "Кайрат" - 1 Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться команди, що зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Володимир Медяник

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter