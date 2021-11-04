"Зоря" протистояла болгарському ЦСКА в 4-му турі Ліги чемпіонів.

У четвер, 4 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги Націй луганська "Зоря" приймала Болгарський ЦСКА Софія. Матч проходив на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - ЦСКА Софія

Перемога в цьому матчі потрібна була як одній, так і іншій команді. Отже, обидва колективи грали максимально обережно біля своїх воріт, чекаючи помилки суперника, щоб скористатися цим і домогтися результату.

Тріумф луганському клубу принесла гра іранського форварда Шахаба, який відзначився спочатку взяттям воріт на 86-й хвилині зустрічі. Потім розігнав контратаку "Зорі" та віддав гольовий пас на Алахьяра, який забив на 90+5 хвилині матчу та поставив крапку у грі.

Завдяки цій перемозі "Зоря" зрівнялася за набраними очками з "Ромою".

Ліга конференцій, Груповий етап, 4-й тур

Зоря - ЦСКА Софія - 2:0

Голи: Шахаб, 87, Алахьяр, 90+5

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин (Жуніньо, 71), Цвек, Хомченовський, Булеца, Луньов (Крістіан, 79), Шахаб, Аллахьяр

ЦСКА: Бузатто, Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов, Вілдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга, Йомов, Кері, Кайседо (Ахмедов, 83)

Відео голів:

Зоря-ЦСКА: підсумки матчу

Це була четверта зустріч команд в офіційних матчах: "Зоря" виграла двічі, один матч завершився внічию.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 6 очок і займає в групі С третє місце. У ЦСКА - 1 бал і останній рядок. Лідирує "Буде-Глімт" (7 очок), на другому місці - "Рома" (6 очок).

У 3-му турі Ліги конференцій "Зоря" В гостях обіграла ЦСКА з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Володимир Медяник