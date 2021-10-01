30 вересня пройшов другий тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Луганська "Зоря" програла італійській "Ромі", а болгарський ЦСКА вдома розписав мирову з норвезьким "Буде-Глімтом".
Відзначимо, що за бельгійський "Гент" в матчі проти кіпрського клубу 70 хвилин на полі провів хавбек збірної України Роман Безус.
Результати матчів
Група A
"Алашкерт" (Вірменія) - ХІК (Фінляндія) - 2:4
ЛАСК (Австрія) - "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - 1:1
Положення команд: "Маккабі" - 4 очки, ЛАСК - 4, ХІК - 3, "Алашкерт" - 0
Група B
"Партизан" (Сербія) - "Флора" (Естонія) - 2:0
"Гент" (Бельгія) - "Анортосіс" (Кіпр) - 2:0
Положення команд: "Партизан" - 6 очок, "Гент" - 6, "Анортосіс" - 0, "Флора" - 0
Група C
"Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія) - 0:3
ЦСКА (Болгарія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 0:0
Положення команд: "Рома" - 6 очок, "Буде-Глімт" - 4, ЦСКА - 1, "Зоря" - 0
Група D
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Яблонець" (Чехія) - 1:0
"ЧФР Клуж" (Румунія) - "Раннерс" (Данія) - 1:1
Положення команд: "АЗ Алкмар" - 4 очки, "Яблонець" - 3, "Раннерс" - 2, "ЧФР Клуж" - 1
Група E
"Уніон" (Німеччина) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - 3:0
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія) - 2:1
Положення команд: "Феєнорд" - 4 очки, "Славія" - 3, "Уніон" - 3, "Маккабі Хайфа" - 1
Група F
"Копенгаген" (Данія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 3:1
ПАОК (Греція) - "Слован" (Словаччина) - 1:1
Положення команд: "Копенгаген" - 6 очок, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Лінкольн Ред Імпс" - 0
Група G
"Вітесс" (Нідерланди) - "Ренн" (Франція) - 1:2
"Тоттенхем" (Англія) - "Мура" (Словенія) - 5:1
Положення команд: "Тоттенхем" - 4 очки, "Ренн" - 4, "Вітесс" - 3, "Мура" - 0
Група Н
"Базель" (Швейцарія) - "Кайрат Алмати" (Казахстан) - 4:2
"Омонія" (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:4
Положення команд: "Карабах" - 4 очки, "Базель" - 4, "Кайрат" - 1, "Омонія" - 1
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Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати
- На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).
- Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
- Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
- Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.