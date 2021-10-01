Ліга конференцій: результати всіх матчів 30 вересня (відео)

"Копенгаген", "Партизан" та "Базель" здобули перемоги в другому турі.

30 вересня пройшов другий тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Луганська "Зоря" програла італійській "Ромі", а болгарський ЦСКА вдома розписав мирову з норвезьким "Буде-Глімтом". Відзначимо, що за бельгійський "Гент" в матчі проти кіпрського клубу 70 хвилин на полі провів хавбек збірної України Роман Безус. Результати матчів Група A "Алашкерт" (Вірменія) - ХІК (Фінляндія) - 2:4 ЛАСК (Австрія) - "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - 1:1 Положення команд: "Маккабі" - 4 очки, ЛАСК - 4, ХІК - 3, "Алашкерт" - 0 Група B "Партизан" (Сербія) - "Флора" (Естонія) - 2:0 "Гент" (Бельгія) - "Анортосіс" (Кіпр) - 2:0 Положення команд: "Партизан" - 6 очок, "Гент" - 6, "Анортосіс" - 0, "Флора" - 0 Група C "Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія) - 0:3 ЦСКА (Болгарія) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 0:0 Положення команд: "Рома" - 6 очок, "Буде-Глімт" - 4, ЦСКА - 1, "Зоря" - 0 Група D "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Яблонець" (Чехія) - 1:0 "ЧФР Клуж" (Румунія) - "Раннерс" (Данія) - 1:1 Положення команд: "АЗ Алкмар" - 4 очки, "Яблонець" - 3, "Раннерс" - 2, "ЧФР Клуж" - 1 Група E "Уніон" (Німеччина) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - 3:0 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Славія" (Чехія) - 2:1 Положення команд: "Феєнорд" - 4 очки, "Славія" - 3, "Уніон" - 3, "Маккабі Хайфа" - 1 Група F "Копенгаген" (Данія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 3:1 ПАОК (Греція) - "Слован" (Словаччина) - 1:1 Положення команд: "Копенгаген" - 6 очок, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Лінкольн Ред Імпс" - 0 Група G "Вітесс" (Нідерланди) - "Ренн" (Франція) - 1:2 "Тоттенхем" (Англія) - "Мура" (Словенія) - 5:1 Положення команд: "Тоттенхем" - 4 очки, "Ренн" - 4, "Вітесс" - 3, "Мура" - 0 Група Н "Базель" (Швейцарія) - "Кайрат Алмати" (Казахстан) - 4:2 "Омонія" (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:4 Положення команд: "Карабах" - 4 очки, "Базель" - 4, "Кайрат" - 1, "Омонія" - 1 Читайте такожЛіга Європи: результати 2-го тура групового етапу (відео) Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Артем Будрін

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