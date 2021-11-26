25 листопада відбувся п'ятий тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Луганська "Зоря" зганьбилася у матчі проти італійської "Роми".
Результати матчів
Група A
ХІК (Фінляндія) - "Алашкерт" (Вірменія) - 1:0
"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - ЛАСК (Австрія) - 0:1
Положення команд: ЛАСК - 13 очок, "Маккабі" - 10, ХІК - 6, "Алашкерт" - 0
Група B
"Флора" (Естонія) - "Партизан" (Сербія) - 1:0
"Анортосіс" (Кіпр) - "Гент" (Бельгія) - 1:0
Положення команд: "Гент" - 10 очок, "Партизан" - 7, "Флора" - 5, "Анортосіс" - 5
Група C
"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна) - 4:0
"Буде-Глімт" (Норвегія) - ЦСКА (Болгарія) - 2:0
Положення команд: "Буде-Глімт" - 11 очок, "Рома" - 10, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1
Група D
"Яблонець" (Чехія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - 1:1
"Раннерс" (Данія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 2:1
Положення команд: "АЗ Алкмар" - 11 очок, "Раннерс" - 7, "Яблонець" - 6, "ЧФР Клуж" - 1
Група E
"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Уніон" (Німеччина) - 0:1
"Славія" (Чехія) - "Феєнорд" (Нідерланди) - 2:2
Положення команд: "Феєнорд" - 11 очок, "Славія" - 7, "Уніон" - 6, "Маккабі Хайфа" - 4
Група F
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Копенгаген" (Данія) - 0:4
"Слован" (Словаччина) - ПАОК (Греція) - 0:0
Положення команд: "Копенгаген" - 12 очок, ПАОК - 8, "Слован" - 8, "Лінкольн Ред Імпс" - 0
Група G
"Ренн" (Франція) - "Вітесс" (Нідерланди) - 3:3
"Мура" (Словенія) - "Тоттенхем" (Англія) - 2:1
Положення команд: "Ренн" - 11 очок, "Тоттенхем" - 7, "Вітесс" - 7, "Мура" - 3
Група Н
"Кайрат Алмати" (Казахстан) - "Базель" (Швейцарія) - 2:3
"Карабах" (Азербайджан) - "Омонія" (Кіпр) - 2:2
Положення команд: "Базель" - 11 очок, "Карабах" - 11, "Омонія" - 3, "Кайрат" - 1
Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати
- На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).
- Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
- Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
- Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.