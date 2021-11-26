Ліга конференцій: результати всіх матчів 25 листопада (відео)

У 5-му турі перемоги здобули "Копенгаген", "Флора" та "Базель".

25 листопада відбувся п'ятий тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Луганська "Зоря" зганьбилася у матчі проти італійської "Роми". Результати матчів Група A ХІК (Фінляндія) - "Алашкерт" (Вірменія) - 1:0 "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - ЛАСК (Австрія) - 0:1 Положення команд: ЛАСК - 13 очок, "Маккабі" - 10, ХІК - 6, "Алашкерт" - 0 Група B "Флора" (Естонія) - "Партизан" (Сербія) - 1:0 "Анортосіс" (Кіпр) - "Гент" (Бельгія) - 1:0 Положення команд: "Гент" - 10 очок, "Партизан" - 7, "Флора" - 5, "Анортосіс" - 5 Група C "Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна) - 4:0 "Буде-Глімт" (Норвегія) - ЦСКА (Болгарія) - 2:0 Положення команд: "Буде-Глімт" - 11 очок, "Рома" - 10, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1 Група D "Яблонець" (Чехія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - 1:1 "Раннерс" (Данія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 2:1 Положення команд: "АЗ Алкмар" - 11 очок, "Раннерс" - 7, "Яблонець" - 6, "ЧФР Клуж" - 1 Група E "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Уніон" (Німеччина) - 0:1 "Славія" (Чехія) - "Феєнорд" (Нідерланди) - 2:2 Положення команд: "Феєнорд" - 11 очок, "Славія" - 7, "Уніон" - 6, "Маккабі Хайфа" - 4 Група F "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Копенгаген" (Данія) - 0:4 "Слован" (Словаччина) - ПАОК (Греція) - 0:0 Положення команд: "Копенгаген" - 12 очок, ПАОК - 8, "Слован" - 8, "Лінкольн Ред Імпс" - 0 Група G "Ренн" (Франція) - "Вітесс" (Нідерланди) - 3:3 "Мура" (Словенія) - "Тоттенхем" (Англія) - 2:1 Положення команд: "Ренн" - 11 очок, "Тоттенхем" - 7, "Вітесс" - 7, "Мура" - 3 Група Н "Кайрат Алмати" (Казахстан) - "Базель" (Швейцарія) - 2:3 "Карабах" (Азербайджан) - "Омонія" (Кіпр) - 2:2 Положення команд: "Базель" - 11 очок, "Карабах" - 11, "Омонія" - 3, "Кайрат" - 1 Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Артем Будрін

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