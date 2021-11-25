Луганська "Зоря" зіграла п'ятий поєдинок на груповому раунді Ліги конференцій. Українська команда в гостях поступилася італійській "Ромі".
Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь команди Жозе Моурінью.
В кожному з таймів господарі забили по два голи. На 41-й хвилині воротар "Зорі" Дмитро Мацапура відбив пенальті Джордана Верету. Таммі Абрахам поставив крапку в матчі красивим ударом через себе.
"Рома" - "Зоря" - 4:0
Голи: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75
"Рома": Патрісіу, Кумбула, Смоллінг (Ібанес, 69), Манчіні, Ель-Шаараві (Залевскі, 69), Мхітарян (Міссорі, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес
"Зоря": Мацапура, Жуніньо (Снурніцин, 70), Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца, Саядманеш (Овусу, 84), Захеді Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46)
Нереалізований пенальті: Верету, 41
Відео першого голу
Відео другого голу
Відео третього голу
Відео четвертого голу
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"Рома" - "Зоря": підсумки матчу
- Це була друга зустріч цих команд. З рахунком 3:0 "Рома" виграла в "Зорі" у другому турі Ліги конференцій у Запоріжжі.
- "Рома" набрала 10 очок після п'яти турів в групі C. У норвезького "Буде-Глімт" - 11. "Зоря" (6 очок) покинула турнір достроково. Софійський ЦСКА має один бал в активі.
- У завершальному турі "Зоря" 9 грудня прийме "Буде-Глімт".