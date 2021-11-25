Зоря розгромно програла Ромі та вилетіла з Ліги конференцій УЄФА (відео)

Римляни не забили пенальті, але все одно впевнено ліквідували команду Віктора Скрипника.

Луганська "Зоря" зіграла п'ятий поєдинок на груповому раунді Ліги конференцій. Українська команда в гостях поступилася італійській "Ромі". Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь команди Жозе Моурінью. В кожному з таймів господарі забили по два голи. На 41-й хвилині воротар "Зорі" Дмитро Мацапура відбив пенальті Джордана Верету. Таммі Абрахам поставив крапку в матчі красивим ударом через себе. "Рома" - "Зоря" - 4:0 Голи: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75 "Рома": Патрісіу, Кумбула, Смоллінг (Ібанес, 69), Манчіні, Ель-Шаараві (Залевскі, 69), Мхітарян (Міссорі, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес "Зоря": Мацапура, Жуніньо (Снурніцин, 70), Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца, Саядманеш (Овусу, 84), Захеді Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46) Нереалізований пенальті: Верету, 41 Відео першого голу Відео другого голу Відео третього голу Відео четвертого голу Читайте також Україна вперше за 14 років не буде представлена в плей-оф єврокубків "Рома" - "Зоря": підсумки матчу Це була друга зустріч цих команд. З рахунком 3:0 "Рома" виграла в "Зорі" у другому турі Ліги конференцій у Запоріжжі.

"Рома" набрала 10 очок після п'яти турів в групі C. У норвезького "Буде-Глімт" - 11. "Зоря" (6 очок) покинула турнір достроково. Софійський ЦСКА має один бал в активі.

У завершальному турі "Зоря" 9 грудня прийме "Буде-Глімт". Автор: Артем Будрін

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