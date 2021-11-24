Жозе Моурінью серйозно налаштований на матч проти українського клубу.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью прокоментував майбутню зустріч з "Зорею" в 5-му турі Ліги чемпіонів.

Рома - Зоря: де дивитися матч

Португальського тренера цитує Football Italia.

Моурінью порівняв матч проти луганчан з фіналом:

"Якщо переможемо "Зорю", залишимося в грі. Якщо програємо - вилетимо. Нічия ще залишає нам шанси. Для нас це буде як фінал. Буде складно грати в Серії А і Лізі конференцій одночасно, але це проблема, яку хочеться мати", - зазначив тренер "Роми".

Він також розповів про проблеми своєї команди:

"Ми втратили всіх лівих захисників. У зв'язку з такою ситуацією, ми розробили іншу схему гри, але наш склад не підходить під неї. Будемо шукати баланс, зіграє Верету. Вінья тренувався з командою, ми з ним визначимося. Можливо, він зіграє".

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Рома - Зоря: перед матчем

Матч "Рома" - "Зоря" пройде 25 листопада в Римі. Початок - о 22.00.

Команди раніше зустрічалися лише одного разу - цієї осені "Рома" розгромила "Зорю" у другому турі Ліги конференцій.

Положення команд у групі С після чотирьох турів: "Буде-Глімт" - 8 очок, "Рома" - 7, "Зоря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поєдинком з "Ромою" луганчани в рамках УПЛ сенсаційно програли"Львову". А підопічні Жозе Моурінью в минулому турі Серії А обіграли "Дженоа" Андрія Шевченка.

Обслуговувати матч буде румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем.

Автор: Антон Дудар