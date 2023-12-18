Перші матчі плей-офф Ліги конференцій будуть зіграні 15 лютого.

У понеділок, 18 грудня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Згідно з регламентом, на цій стадії турніру зіграють команди, які фінішували третіми в групах Ліги Європи, і команди, які посіли другі місця в групах Ліги конференцій. Також відзначимо, що на цій стадії не зможуть перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.

Представників України в плей-офф Ліги конференцій немає.

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Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій

"Штурм" - "Слован"

"Серветт" - "Лудогорець"

"Рояль Юніон" - "Айнтрахт" Ф

"Бетіс" - "Динамо" Загреб

"Олімпіакос" - "Ференцварош"

"Аякс" - "Буде-Глімт"

"Мольде" - "Легія"

"Маккабі" Хайфа - "Гент"

Перші ігри плей-офф Ліги конференцій будуть зіграні 15 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 22 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу турніру заплановане на 23 лютого.

Переможці матчів раунду плей-офф вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де зіграють з командами, які зайняли перші місця в своїх групах ЛК.

Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома".

Нагадаємо, луганська "Зоря" на стадії групового турніру Ліги конференцій посіла третє місце в групі з "Маккабі" Тель-Авів, "Гентом" і "Брейдабліком" і завершила свої виступи в єврокубках.

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