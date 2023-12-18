У понеділок, 18 грудня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.
Згідно з регламентом, на цій стадії турніру зіграють команди, які фінішували третіми в групах Ліги Європи, і команди, які посіли другі місця в групах Ліги конференцій. Також відзначимо, що на цій стадії не зможуть перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.
Представників України в плей-офф Ліги конференцій немає.
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій
- "Штурм" - "Слован"
- "Серветт" - "Лудогорець"
- "Рояль Юніон" - "Айнтрахт" Ф
- "Бетіс" - "Динамо" Загреб
- "Олімпіакос" - "Ференцварош"
- "Аякс" - "Буде-Глімт"
- "Мольде" - "Легія"
- "Маккабі" Хайфа - "Гент"
Перші ігри плей-офф Ліги конференцій будуть зіграні 15 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 22 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу турніру заплановане на 23 лютого.
Переможці матчів раунду плей-офф вийдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де зіграють з командами, які зайняли перші місця в своїх групах ЛК.
Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома".
Нагадаємо, луганська "Зоря" на стадії групового турніру Ліги конференцій посіла третє місце в групі з "Маккабі" Тель-Авів, "Гентом" і "Брейдабліком" і завершила свої виступи в єврокубках.