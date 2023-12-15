Жеребкування Ліги конференцій УЄФА / фото УЄФА

У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. За підсумками цих ігор визначилися всі учасники плей-офф турніру. 

Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги конференцій безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, які посіли другі місця в квартетах Ліги конференцій, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги Європи.

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

  • "Ліль" 
  • "Маккабі" Тель-Авів 
  • "Вікторія" Пльзень 
  • "Брюгге" 
  • "Астон Вілла" 
  • "Фіорентина" 
  • ПАОК
  • "Фенербахче" 

Учасники плей-офф Ліги конференцій

  • "Слован" Братислава 
  • "Гент" 
  • "Динамо" Загреб 
  • "Буде-Глімт" 
  • "Легія"
  • "Ференцварош" 
  • "Айнтрахт" 
  • "Лудогорець"
  • "Олімпіакос" 
  • "Аякс" 
  • "Бетіс" 
  • "Штурм" 
  • "Рояль Юніон" 
  • "Маккабі" Хайфа 
  • "Серветт"
  • "Мольде"

Жеребкування плей-офф Ліги конференцій-2023/24 пройде в швейцарському Ньоні 18 грудня. 

Відео дня

Нагадаємо, в груповому раунді Ліги конференцій виступала "Зоря". Луганський клуб не зумів вийти з групи. Набравши 7 очок, підопічні Юрія Коваля посіли третє місце в групі B. Перше місце в цій групі зайняв "Маккабі" (15 балів), а другим фінішував "Гент" (13 пунктів). Ісландський "Брейдаблік" посів останнє місце, не набравши жодного очка.

Вас також можуть зацікавити новини: