У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. За підсумками цих ігор визначилися всі учасники плей-офф турніру.
Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги конференцій безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, які посіли другі місця в квартетах Ліги конференцій, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги Європи.
Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
- "Ліль"
- "Маккабі" Тель-Авів
- "Вікторія" Пльзень
- "Брюгге"
- "Астон Вілла"
- "Фіорентина"
- ПАОК
- "Фенербахче"
Учасники плей-офф Ліги конференцій
- "Слован" Братислава
- "Гент"
- "Динамо" Загреб
- "Буде-Глімт"
- "Легія"
- "Ференцварош"
- "Айнтрахт"
- "Лудогорець"
- "Олімпіакос"
- "Аякс"
- "Бетіс"
- "Штурм"
- "Рояль Юніон"
- "Маккабі" Хайфа
- "Серветт"
- "Мольде"
Жеребкування плей-офф Ліги конференцій-2023/24 пройде в швейцарському Ньоні 18 грудня.
Нагадаємо, в груповому раунді Ліги конференцій виступала "Зоря". Луганський клуб не зумів вийти з групи. Набравши 7 очок, підопічні Юрія Коваля посіли третє місце в групі B. Перше місце в цій групі зайняв "Маккабі" (15 балів), а другим фінішував "Гент" (13 пунктів). Ісландський "Брейдаблік" посів останнє місце, не набравши жодного очка.