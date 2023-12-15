Жеребкування плей-офф Ліги конференцій пройде в швейцарському Ньоні 18 грудня.

У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. За підсумками цих ігор визначилися всі учасники плей-офф турніру.

Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги конференцій безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, які посіли другі місця в квартетах Ліги конференцій, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги Європи.

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Ліль"

"Маккабі" Тель-Авів

"Вікторія" Пльзень

"Брюгге"

"Астон Вілла"

"Фіорентина"

ПАОК

"Фенербахче"

Учасники плей-офф Ліги конференцій

"Слован" Братислава

"Гент"

"Динамо" Загреб

"Буде-Глімт"

"Легія"

"Ференцварош"

"Айнтрахт"

"Лудогорець"

"Олімпіакос"

"Аякс"

"Бетіс"

"Штурм"

"Рояль Юніон"

"Маккабі" Хайфа

"Серветт"

"Мольде"

Жеребкування плей-офф Ліги конференцій-2023/24 пройде в швейцарському Ньоні 18 грудня.

Відео дня

Нагадаємо, в груповому раунді Ліги конференцій виступала "Зоря". Луганський клуб не зумів вийти з групи. Набравши 7 очок, підопічні Юрія Коваля посіли третє місце в групі B. Перше місце в цій групі зайняв "Маккабі" (15 балів), а другим фінішував "Гент" (13 пунктів). Ісландський "Брейдаблік" посів останнє місце, не набравши жодного очка.

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