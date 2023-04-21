Польський "Лех" ледь не здійснив фантастичний камбек у протистоянні з "Фіорентиною".

У четвер, 20 квітня, були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА. За результатами цих ігор визначилися всі учасники 1/2 фіналу турніру.

Найбільш видовищним протистоянням в рамках 1/4 фіналу ЛК стала дуель "Фіорентини" і польського "Леха". Перший поєдинок команд завершився перемогою італійського клубу з рахунком 4:1, а в повторній грі поляки ледь не зробили камбек. "Лех" вигравав у "Фіорентини" з рахунком 3:0, але утримати перевагу все ж їм не вдалося. Наприкінці гри "фіалки" забили два м'ячі і зуміли пробитися до наступного раунду турніру.

Головною сенсацією цієї стадії стала перемога "Базеля" над "Ніццою". Команди зіграли обидва матчі внічию і гра перейшла в овертайм, де перемогу здобув швейцарський клуб.

Відео дня

Також у півфінал Ліги конференцій вийшли "АЗ Алкмаар" і "Вест Хем". Нідерландський клуб вибив за сумою двох матчів "Андерлехт", а лондонський клуб впорався з "Гентом".

Результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

"АЗ" - "Андерлехт" - 2:0 (4:1 пен) (перший матч - 0:2)

"Фіорентина" - " Лех " - 2:3 (перший матч - 4:1)

"Вест Хем" - "Гент" - 4:1 (перший матч - 1:1)

"Ніцца" - "Базель" - 1:2 (перший матч - 2:2)

Пари 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Фіорентина" - "Базель"

"Вест Хем" - "АЗ"

Півфінальні поєдинки Ліги конференцій пройдуть 11 і 18 травня. Фінал турніру запланований на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.

Чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома". У фіналі минулого сезону римляни перемогли "Феєнорд".

Вас також можуть зацікавити новини: