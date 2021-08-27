Мірча Луческу підкреслив, що "головне вірити" в те, що можна домогтися результату.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Луческу цитує digisport.ro.

"Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" - складна група. Зібралися найкращі команди континенту. Збираємося грати у свій футбол, але проблема в іншому - чотири травмованих гравці стартового складу. Це зовсім непросто", - зазначив румунський тренер.

Луческу підкреслив, що, попри проблеми, "Динамо" сподівається виступити успішно:

Читайте такожНаставник Шахтаря Де Дзербі відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

"Ми відчуваємо проблеми, але сподіваюся, що нам вдасться провести хороші матчі. Я буду дуже радий, якщо нам вдасться зіграти проти "Барселони" точно так само, як минулого року на виїзді. Сподіваюся, що ми впораємося. Це футбол, головне вірити".

Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022

Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.

"Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).

Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця.

Автор: Антон Дудар