Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Луческу цитує digisport.ro.
"Баварія", "Барселона" і "Бенфіка" - складна група. Зібралися найкращі команди континенту. Збираємося грати у свій футбол, але проблема в іншому - чотири травмованих гравці стартового складу. Це зовсім непросто", - зазначив румунський тренер.
Луческу підкреслив, що, попри проблеми, "Динамо" сподівається виступити успішно:
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"Ми відчуваємо проблеми, але сподіваюся, що нам вдасться провести хороші матчі. Я буду дуже радий, якщо нам вдасться зіграти проти "Барселони" точно так само, як минулого року на виїзді. Сподіваюся, що ми впораємося. Це футбол, головне вірити".
Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022
- Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.
- "Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).
- Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця.