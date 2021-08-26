Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися своїх суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів, жеребкування якого пройшло в Стамбулі.
За підсумками жеребкування "Динамо" потрапило в одну групу з німецькою "Баварією", іспанською "Барселоною" і португальською "Бенфікою".
"Шахтар" на груповому етапі зіграє з італійським "Інтером", іспанським "Реал" і молдавським "Шериф".
З "Інтером" і "Реалом" "гірники" зустрінуться на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. А "Динамо" вдруге поспіль зіграє в групі ЛЧ з "Барселоною".
Нагадаємо, що у складі "Бенфіки" виступає форвард збірної України Роман Яремчук, а "Шериф" очолює український тренер Юрій Вернидуб.
Відзначимо, що при жеребкуванні "Шахтар" був у третьому кошику, а "Динамо" - у четвертому.
Груповий етап стартує 14-15 вересня. Розклад матчів українських клубів стане відомо пізніше.
Україна в Лізі чемпіонів 2021-2022
- Київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап ЛЧ на правах чемпіона України.
- "Шахтарю" довелося долати два раунди кваліфікації. Спершу "гірники" пройшли "Генк" (2:1 і 2:1), а далі вибили "Монако" (1:0 і 2:2 в додатковий час).
- Одразу два українські клуби виступлять на груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль. У минулому сезоні і "Динамо", і "Шахтар" зайняли в своїх групах треті місця.