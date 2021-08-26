Юрій Вернидуб зізнався, що збулася його мрія.

Український тренер Юрій Вернидуб прокоментував вихід до групового етапу Ліги чемпіонів разом з молдавським "Шерифом".

Своїми емоціями Вернидуб поділився на прес-конференції після матчу-відповіді з "Динамо" Загреб.

"Я зараз дуже щаслива людина. Напевно, найщасливіша. На самому початку я говорив, що приходив у "Шериф" з однією мрією - зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія збулася", - сказав Вернидуб.

"Але це не тільки моя мрія і моя заслуга. Це робота команди, всіх хлопців, які були як сім'я - одним цілим", - додав тренер.

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Вернидуб підкреслив, що команда пройшла непростий шлях у кваліфікації:

"Ми пройшли нелегкий шлях від першого кваліфікаційного раунду. Я пишаюся тим, який результат показали хлопці. Ми з восьми ігор виграли шість, а у двох зіграли внічию. Забили чотирнадцять голів, а пропустили всього два. Це говорить багато про що".

"І навіть тут в Загребі, я читав інтерв'ю головного тренера "Динамо" Загреб, який сказав, що вони не хочуть доводити гру до пенальті, а хочуть вирішити все максимум в додатковий час. Мені, напевно, не треба було навіть налаштовувати команду, а сказати ці слова. І команда зробила те, що повинна була зробити. У нас було багато проблем зі складом, але ми вирішили це завдання. Ми правильно вивчили суперника, що і дало цей результат. Думаю, ми заслужили цю перемогу, і заслужили грати в групі Ліги чемпіонів", - підсумував тренер.

Вихід "Шерифа" в груповий етап Ліги чемпіонів

"Шериф" став першим молдавським клубом, який пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

У кваліфікації ЛЧ "Шериф" пройшов албанську" Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" та хорватське "Динамо".

Юрій Вернидуб очолює "Шериф" з грудня 2020 року. Український тренер вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів.

Автор: Антон Дудар