"Шериф" Юрія Вернидуба досяг приголомшливого результату.

Молдавський "Шериф", який очолює український тренер Юрій Вернидуб, пройшов загребське "Динамо" в фінальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Шериф" вперше у своїй історії зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Також "Шериф" стане першою в історії молдавською командою, яка візьме участь в груповому етапі ЛЧ.

Для Вернидуба це перший вихід до групового етапу Ліги чемпіонів у тренерській кар'єрі.

Перший поєдинок в Тирасполі "Шериф" виграв з рахунком 3:0, а матч-відповідь у Загребі завершився нульовою нічиєю.

У кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський клуб раніше вже пройшов албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт" і сербську "Црвену Звезду".

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року.

За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

Вернидуб вперше в кар'єрі виступав у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Автор: Артем Будрін