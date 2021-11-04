Найрезультативнішим вийшов матч у Манчестері.

3 листопада відбулося ще вісім матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Всього в цей вечір було забито 26 голів. У кожному з матчів вболівальники побачили як мінімум по два м'ячі, а найрезультативнішим став поєдинок між "Манчестер Сіті" і "Брюгге" - 4:1.

Що стосується індивідуальних досягнень, то відразу три гравці відзначилися дублями: Педру Гонсалвеш з "Спортінга", Карім Бензема з "Реала" і Джорджиньо Вейналдум з ПСЖ.

Медіасервіс MEGOGO представив відео всіх голів дня.

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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар