В центральному матчі дня зустрічались "Атлетіко" та "Ліверпуль".

19 жовтня були зіграні перші 8 поєдинків 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

В групі D донецький "Шахтар" поступився мадридському "Реалу", а "Інтер" обіграв "Шериф".

Лівий захисник збірної України Едуард Соболь у складі "Брюгге" провів на полі всі 90 хвилин проти "Ман Сіті", в той час, як Олександр Зінченко був на лаві запасних всю гру.

"Ліверпуль" в головному матчі дня з мінімальним рахунком обіграв мадридський "Атлетіко".

Результати матчів

Група A

"Брюгге" - "Манчестер Сіті" - 1:5

Голи: Ванакен, 81 - Канселу, Марез, 43 (з пенальті), 84, Вокер, 53, Палмер, 67

ПСЖ - "Лейпциг" - 3:2

Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (з пенальті) - Андре Сілва, 28, Мукієле, 57

Положення команд: ПСЖ - 7 очок, "Манчестер Сіті" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0

Група B

"Порту" - "Мілан" - 1:0

Гол: Луїс Діас, 65

"Атлетіко" (Мадрид) - "Ліверпуль" - 2:3

Голи: Грізманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (з пенальті), Кейта, 13

Положення команд: "Ліверпуль" - 9 очок, "Атлетіко" - 4, "Порту" - 4, "Мілан" - 0

Група C

"Бешикташ" - "Спортінг" - 1:4

Голи: Ларін, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (з пенальті), Паулінью, 89

"Аякс" - "Боруссія" Дортмунд - 4:0

Голи: Ройс, 11 (автогол), Блінд, 25, Антоні, 57, Алле, 72

Положення команд: "Аякс" - 9 очок, "Боруссія" Дортмунд - 6, "Спортінг" - 3, "Бешикташ" - 0

Група D

"Шахтар" - "Реал" - 0:5

Голи: Кривцов, 38 (автогол), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1

"Інтер" - "Шериф" - 3:1

Голи: Джеко, 34, Відаль, 58, Де Врей, 67 - Тілль, 52

Положення команд: "Шериф" - 6 очок, "Реал" - 6, "Інтер" - 4, "Шахтар" - 1

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.

Автор: Артем Будрін