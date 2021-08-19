Зіграно перші поєдинки вирішального раунду кваліфікації.

17 і 18 серпня відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Від України в цьому раунді кваліфікації виступає "Шахтар", який у першому матчі обіграв "Монако" на виїзді.

Український тренер Юрій Вернидуб з молдавським "Шерифом" створив сенсацію, розгромивши загребське "Динамо".

У складі "Ференцвароша" в матчі з "Янг Бойз" на поле виходили українці Ігор Харатін і Олександр Зубков, а у "Лудогорця" - Ігор Пластун.

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Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився гольовим пасом і допоміг "Бенфіці" обіграти ПСВ.

Результати матчів

Шлях представників ліг

"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна) - 0:1

"Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди) - 2:1

Шлях чемпіонів

"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія) - 2:1

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 3:2

"Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія) - 2:0

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 3:0

Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

Ліга чемпіонів: результати 3-го раунду кваліфікації.

Шість переможців раунду плей-офф потраплять у груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-офф і кваліфікації.

Автор: Антон Дудар