Український нападник знову не пішов з поля без результативної дії.

Нападник збірної України Роман Яремчук допоміг "Бенфіці" обіграти ПСВ у матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Український форвард вийшов на поле в стартовому складі "Бенфіці".

На 10-й хвилині матчу Яремчук віддав пас у штрафну на хід Рафі Сілві, який відкрив рахунок у матчі.

Наприкінці першого тайму українець взяв участь у ще одному взятті воріт, він поборовся за м'яч, який, схоже, від його ноги відскочив до Юліана Вайгля, а німець вколотив сферу в сітку. В офіційному протоколі матчу Яремчуку не зарахували асист у цій ситуації.

"Бенфіка" в підсумку здобула перемогу в матчі з рахунком 2:1.

Відео голів "Бенфіки"

Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"

Автор: Антон Дудар