Роман Яремчук віддав гольовий пас на Рафу Сілву / фото twitter.com/slbenfica_en
Нападник збірної України Роман Яремчук допоміг "Бенфіці" обіграти ПСВ у матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Український форвард вийшов на поле в стартовому складі "Бенфіці".
На 10-й хвилині матчу Яремчук віддав пас у штрафну на хід Рафі Сілві, який відкрив рахунок у матчі.
Наприкінці першого тайму українець взяв участь у ще одному взятті воріт, він поборовся за м'яч, який, схоже, від його ноги відскочив до Юліана Вайгля, а німець вколотив сферу в сітку. В офіційному протоколі матчу Яремчуку не зарахували асист у цій ситуації.
"Бенфіка" в підсумку здобула перемогу в матчі з рахунком 2:1.
Відео голів "Бенфіки"
Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"
- Вже у своєму дебютному матчі за "Бенфіку" проти "Спартака" Яремчук відзначився дією, яка призвела до голу - після його удару і рикошету м'яч опинився в сітці.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на деякий час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- У своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії Яремчук забив гол і віддав гольовий пас і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.