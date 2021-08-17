"Гірники" зробили вагому заявку на вихід у груповий етап ЛЧ.

Донецький "Шахтар" провів перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти "Монако". Підопічні Роберто Де Дзербі здобули мінімальну перемогу в гостях.

"Шахтар" домінував у дебюті матчу - більше володів м'ячем, завдав пару ударів у площину. А вийшли вперед "гірники" за рахунок індивідуальної майстерності Педріньо. Бразилець пройшов двох суперників на шляху в штрафну та ударом в кут переграв голкіпера.

Після пропущеного м'яча "монегаски" перехопили ініціативу, завдали ряд ударів по воротах "Шахтаря", але до перерви "гірникам" вдалося утримати перевагу в рахунку.

Після перерви "Шахтар" не дозволяв "Монако" створювати занадто багато, але шанси у "монегасків" все ж виникали. Найнебезпечніший був на 82-й хвилині - після удару Майрона Боаду Анатолій Трубін перевів м'яч у штангу.

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"Монако" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Педріньо, 19

"Монако": Маєцкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшіль, Кайо Енріке, Фофана (Жан Лукас, 46), Чуамені, Желсон Мартінш (Діатта, 67), Головін (Діоп, 60), Бен-Йеддер (Боаду, 67), Фолланд

"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антоніо, Педріньо (Алан Патрік, 46), Тете (Марлос, 89), Соломон (Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 89)

Попередження: Степаненко, Алан Патрік

Відео голу

Відеоогляд матчу

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" грає в кваліфікації ЛЧ вперше за п'ять років.

"Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

Зустріч у відповідь проти "Монако" "Шахтар" проведе 25 серпня в Харкові.

У разі невдачі в раунді плей-оф, "гірники" потраплять у груповий етап Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар