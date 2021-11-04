Третього листопада відбулися поєдинки 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021-2022.
Донецький "Шахтар" в Мадриді програв "Реалу" і закріпився на останній позиції у своєму квартеті.
Хавбек збірної України Олександр Зінченко вийшов на завершальні 10 хвилин в матчі "Ман Сіті" - "Брюгге". А в стартовому складі бельгійської команди був український футболіст Едуард Соболь, котрий провів на полі 72 хвилини і був замінений.
Результати матчів
Група A
"Манчестер Сіті" - "Брюгге" - 4:1
Голи: Фоден, 15, Марез, 55, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол)
"Лейпциг" - ПСЖ - 2:2
Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (з пенальті) - Вейналдум, 21, 40
Положення команд: "Манчестер Сіті" - 9 очок, ПСЖ - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1
Група B
"Мілан" - "Порту" - 1:1
Голи: Мбемба, 61 (автогол) - Луїс Діас, 6
"Ліверпуль" - "Атлетіко" (Мадрид) - 2:0
Голи: Жота, 13, Мане, 21
Положення команд: "Ліверпуль" - 12 очок, "Порту" - 5, "Атлетіко" - 4, "Мілан" - 1
Група C
"Спортінг" - "Бешикташ" - 4:0
Голи: Педру Гонсалвеш, 31 (з пенальті), 38, Паулінью, 41, Сарабія, 56
"Боруссія" Дортмунд - "Аякс" - 1:3
Голи: Ройс, 37 (з пенальті) - Тадіч, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Положення команд: "Аякс" - 12 очок, "Боруссія" Дортмунд - 6, "Спортінг" - 6, "Бешикташ" - 0
Група D
"Реал" - "Шахтар" - 2:1
Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39
"Шериф" - "Інтер" - 1:3
Голи: Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкріняр, 66, Санчес, 82
Положення команд: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.