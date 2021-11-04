А "Ліверпуль" гарантував собі вихід до плей-оф.

Третього листопада відбулися поєдинки 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021-2022.

Донецький "Шахтар" в Мадриді програв "Реалу" і закріпився на останній позиції у своєму квартеті.

Хавбек збірної України Олександр Зінченко вийшов на завершальні 10 хвилин в матчі "Ман Сіті" - "Брюгге". А в стартовому складі бельгійської команди був український футболіст Едуард Соболь, котрий провів на полі 72 хвилини і був замінений.

Результати матчів

Група A

"Манчестер Сіті" - "Брюгге" - 4:1

Голи: Фоден, 15, Марез, 55, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (автогол)

"Лейпциг" - ПСЖ - 2:2

Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (з пенальті) - Вейналдум, 21, 40

Положення команд: "Манчестер Сіті" - 9 очок, ПСЖ - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1

Група B

"Мілан" - "Порту" - 1:1

Голи: Мбемба, 61 (автогол) - Луїс Діас, 6

"Ліверпуль" - "Атлетіко" (Мадрид) - 2:0

Голи: Жота, 13, Мане, 21

Положення команд: "Ліверпуль" - 12 очок, "Порту" - 5, "Атлетіко" - 4, "Мілан" - 1

Група C

"Спортінг" - "Бешикташ" - 4:0

Голи: Педру Гонсалвеш, 31 (з пенальті), 38, Паулінью, 41, Сарабія, 56

"Боруссія" Дортмунд - "Аякс" - 1:3

Голи: Ройс, 37 (з пенальті) - Тадіч, 72, Алле, 83, Классен, 90+3

Положення команд: "Аякс" - 12 очок, "Боруссія" Дортмунд - 6, "Спортінг" - 6, "Бешикташ" - 0

Група D

"Реал" - "Шахтар" - 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Шериф" - "Інтер" - 1:3

Голи: Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкріняр, 66, Санчес, 82

Положення команд: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Артем Будрін