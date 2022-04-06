У вівторок зіграли перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

5 квітня були зіграні перші поєдинки в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. "Бенфіка" приймала "Ліверпуль", а "Манчестер Сіті" протистояв мадридському "Атлетіко".

"Бенфіка", кольори якої захищає український форвард Роман Яремчук, в рідних стінах була розбита "Ліверпулем" з рахунком 3:1.

"Бенфіка" - "Ліверпуль" - 1:3

Голи: Нуньєс, 49 - Конате, 17, Мане, 34, Діас, 87

"Бенфіка": Влаходімос, Жілберту, Грімальдо, Вертонген, Отаменді, Евертон (Яремчук, 82), Рафа Сілва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Нуньєс, Рамуш (Жоау Маріу, 87)

Ліверпуль: Аліссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 89), Фабіньо, Тіагу Алькантара (Хендерсон, 61), Кейта (Мілнер, 89), Діас, Мане (Роберто Фірміно, 61), Салах (Діогу Жота, 61)

Попередження: Таарабт, 63 - Тіагу Алькантара, 58

Рахунок матчу відкрив захисник гостей Ібрагім Конате після подачі Ендрю Робертсона. Подвоїти свою перевагу "Ліверпуль" вже зміг на 34 хвилині. Забитий м'яч на рахунку Садіо Мане.

Відповісти на пропущені м'ячі "Бенфіка" змогла на початку другого тайму – відзначився Дарвін Нуньєс.

Фінальну крапку в матчі поставив Луїс Діас на 87-й хвилині.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук вийшов на поле на 82-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Огляд матчу:

На крок ближче до півфіналу Ліги чемпіонів став інший представник збірної України - "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в рідних стінах мінімально обіграв чемпіона Іспанії - "Атлетіко".

"Манчестер Сіті" - "Атлетіко" Мадрид - 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунс, Аке, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган (Габріел Жезус, 68), Ернандес, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Стерлінг (Гріліш, 68), Марез (Фоден, 68)

"Атлетіко": Облак, Лоді, Савич, Феліпе, Мандава, Врсалько, Кондогбья, Коке (де Пауль, 60), Льоренте (Корреа, 60), Жоау Фелікс (Лемар, 81), Грізманн (Кунья, 60)

Попередження: Габріел Жезус, 85, Едерсон, 90+2 - де Пауль, 69, Корреа, 83, Врсалько, 90+2

Єдиний гол поєдинку забив на 70-й хвилині матчу Кевін Де Брюйне.

Український захисник "городян" Олександр Зінченко провів весь поєдинок на лавці запасних.

Огляд матчу:

Поєдинки у відповідь команди зіграють 13 квітня.

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