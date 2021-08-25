Ліга чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування групового етапу

Жеребкування головного клубного турніру Європи пройде 26 серпня.

26 серпня в Стамбулі пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн У прямому ефірі жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Початок церемонії -о 19.00. Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: що потрібно знати В ході жеребкування 32 команди будуть розбиті на 8 груп. У турнірі зіграють 26 володарів прямих путівок і 6 переможців кваліфікації.

Перед жеребом команди будуть розподілені на чотири кошики. До першого потраплять переможець ЛЧ 2020-2021, переможець Ліги Європи 2020-2021, а також чемпіони шести країн з найвищим рейтингом в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція і Португалія). Решту команд розподілять по кошиках відповідно до їх клубного рейтингу.

В одну групу традиційно не зможуть потрапити команди з однієї країни. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

В рамках церемонії жеребкування будуть вручені нагороди найкращим гравцям минулого розіграшу Ліги чемпіонів, приз найкращому футболісту сезону за версією УЄФА, а також ще ряд нагород. Автор: Антон Дудар

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