Жеребкування пройде в Стамбулі / фото REUTERS
26 серпня в Стамбулі пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.
Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн
У прямому ефірі жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Україні покаже медіасервіс MEGOGO.
Початок церемонії -о 19.00.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: що потрібно знати
- В ході жеребкування 32 команди будуть розбиті на 8 груп. У турнірі зіграють 26 володарів прямих путівок і 6 переможців кваліфікації.
- Перед жеребом команди будуть розподілені на чотири кошики. До першого потраплять переможець ЛЧ 2020-2021, переможець Ліги Європи 2020-2021, а також чемпіони шести країн з найвищим рейтингом в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція і Португалія). Решту команд розподілять по кошиках відповідно до їх клубного рейтингу.
- В одну групу традиційно не зможуть потрапити команди з однієї країни. Також УЄФА розводить представників України та Росії.
- В рамках церемонії жеребкування будуть вручені нагороди найкращим гравцям минулого розіграшу Ліги чемпіонів, приз найкращому футболісту сезону за версією УЄФА, а також ще ряд нагород.