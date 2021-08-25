Жеребкування пройде в Стамбулі / фото REUTERS

26 серпня в Стамбулі пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися онлайн

У прямому ефірі жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Україні покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок церемонії  -о 19.00.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: що потрібно знати

  • В ході жеребкування 32 команди будуть розбиті на 8 груп. У турнірі зіграють 26 володарів прямих путівок і 6 переможців кваліфікації.
  • Перед жеребом команди будуть розподілені на чотири кошики. До першого потраплять переможець ЛЧ 2020-2021, переможець Ліги Європи 2020-2021, а також чемпіони шести країн з найвищим рейтингом в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція і Португалія). Решту команд розподілять по кошиках відповідно до їх клубного рейтингу.
  • В одну групу традиційно не зможуть потрапити команди з однієї країни. Також УЄФА розводить представників України та Росії.
  • В рамках церемонії жеребкування будуть вручені нагороди найкращим гравцям минулого розіграшу Ліги чемпіонів, приз найкращому футболісту сезону за версією УЄФА, а також ще ряд нагород.

Автор: Антон Дудар