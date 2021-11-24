Київське "Динамо" за підсумками 5-го туру групового етапу втратило всякі шанси на євровесну.

У вівторок, 23 листопада, відбулися поєдинки п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2021.

Київський "Динамо" на НСК "Олімпійський" мінімально програло мюнхенській "Баварії" і зайняло останнє місце в своєму квартеті. "Бенфіка" і "Барселона" зіграли внічию, отже, київський гранд втратив шанси потрапити навіть в Лігу Європи. Євросезон для українського клубу завершено і гра в останньому турі проти "Бенфіки" для "Динамо" не має ніякого турнірного значення.

Відзначимо також розгромну перемогу "Челсі" над "Ювентусом" в цьому турі. Лондонці взяли реванш за поразку в Турині і повернули собі перше місце в групі.

Результати матчів

Група Е

"Динамо" - "Баварія" - 1:2

Голи: Гармаш, 70 - Левандовскі, 14, Коман, 42

"Барселона" - "Бенфіка" - 0:0

Положення команд: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 7, "Бенфіка" - 5, "Динамо" - 1

Група F

"Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голи: Роналду, 78, Санчо, 90

"Янг Бойз" - "Аталанта" - 3:3

Голи: Сібачо, 39, Сьєрро, 80, Хефті, 84 - Сапата, 10, Паломіно, 51, Мюріель, 88

Положення команд: "Манчестер Юнайтед" - 10 очок, "Вільярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4

Група G

"Лілль" - "Зальцбург" - 1:0

Гол: Девід, 31

"Севілья" - "Вольфсбург" - 2:0

Голи: Хордан, 13, Мір, 90+7

Положення команд: "Лілль" - 8 очок, "Зальцбург" - 7, "Севілья" - 6, "Вольфсбург" - 5

Група H

"Челсі" - "Ювентус" - 4:0

Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5

"Мальме" - "Зеніт" - 1:1

Голи: Рієкс, 28 - Ракицький, 90+2 пен

Положення команд: "Челсі" - 12 очок, "Ювентус" - 12, "Зеніт" - 4, "Мальме" - 1

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник